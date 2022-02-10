دبي: أكبر مهرجان ثقافي أوكراني تستضيف «لا مير» بدبي في فبراير الحالي أكبر مهرجان ثقافي أوكراني حيث تتحول الوجهة الشاطئية عالمية المستوى إلى مقصد رئيسي لاستكشاف أوكرانيا قلباً وقالباً من خلال عروض ومواهب متميزة في مجالات الفن والثقافة والأزياء والمأكولات والمجتمع والموسيقى والأوبرا.

دبي: أكبر مهرجان ثقافي أوكراني

مهرجان الجالية الأوكرانية

ويعد هذا المهرجان فرصة مثالية للجالية الأوكرانية وغيرها من الجاليات العاشقة للمرح في دولة الإمارات، حيث يمكن للمرء أن ينغمس بما فيه من روح وتقاليد وحسن ضيافة.

ويستهدف المهرجان الثقافي الأوكراني على مدى يومين 26 و27 فبراير العائلات والزوار من جميع الأعمار، حيث يستقبلهم بعروض وأجواء أوكرانية محلية أصيلة. ويقام المهرجان برعاية دبي للثقافة، حيث يستعرض ما يميز دبي من نسيج شامل متعدد الثقافات. ويسلط المهرجان الضوء على عروض احترافية ترفيهية من أوكرانيا والإمارات احتفاءً بالتنوع الثقافي الغني في دبي.

دبي: أكبر مهرجان ثقافي أوكراني

العروض

ويتضمن المهرجان الأوكراني عروضاً مذهلة تشمل الفرقة السلافية الشعبية الأوكرانية وأوبرا الروك «أورفيوس ويوريديس إلى الأبد»، أول عرض في العالم يجمع بين الموسيقى الإلكترونية والتكنولوجيا والروك والأوبرا. كما سيضم برنامج هذا العام عرض أزياء بعنوان «أوكرانيا الأنيقة» ويشارك فيه مشاهير أوكرانيا من مصممين وعلامات تجارية وعارضات.

علاوة على ذلك، سيطلق المهرجان رسمياً «مشاهير النساء الأوكرانيات على امتداد قرن»، وهو كتاب يسلط الضوء على تاريخ جميع النساء المعروفات والناجحات اللواتي حققن إنجازات كبرى في أوكرانيا. كما سيتم تقديم الجائزة العربية الأوكرانية المرموقة لأصحاب الإنجازات تكريماً واحتفاءً بأوكرانيين ناجحين ومتميزين تفتخر بهم أوكرانيا.

ويقدّم المهرجان المقام في «لا مير» لزواره مجموعة واسعة من الخيارات للاستمتاع بالمأكولات المحلية الأصيلة والأطباق الفاخرة. وستُعرض تشكيلة من الأزياء والقطع الفنية وملحقات الزينة لأولئك الراغبين في تلبية متطلباتهم من التسوق. ومن المتوقع أن يقدم المهرجان الثقافي الأوكراني لزواره أجواءً ملؤها البهجة بوجود الـ دي جي والأنشطة المرحة والألعاب والأكشاك المعدة لارتداء الملابس التراثية وورش العمل للأطفال.

المزيد:

جائزة بولغري للفن المعاصر من 3 حتى 8 فبراير الحالي

6 معارض فنية في مدينة أبوظبي تستحق الزيارة