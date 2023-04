دبي أوبرا تستضيف عروضاً عالمية في عيد الفطر السعيد

البوابة - تستضيف دبي أوبرا حفلاً للموسيقى العربية يحمل اسم نوستالجيا، يوم 22 أبريل المايسترو طاهر مامللي على رأس أوركسترا كبيرة وباقة من كبار المطربين مثل; سعود أبو سلطان، وليندا بيطار، وأليسيا موراليس، وعامر خياط ، في حفل موسيقي عالمي آسر يعيدكم بالذكريات إلى زمن جميل.

"حنين" هو حفل موسيقي عن الأيام الخوالي عندما كانت العائلات تقضي أوقاتاً سعيدة حين تجتمع لمشاهدة أفضل المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية خلال شهر رمضان المبارك والأيام الأخرى. وهذا الحفل سيعيدك إلى أيام السينما الذهبية.

يقود الأوركسترا المايسترو الشهير طاهر مامللي، وهو ملحن وموسيقي سوري، ألّف أغنيات لأكثر من 70 مسلسلاً درامياً وتعاون مع عدد كبير من المطربين العرب والعالميين منهم كاظم الساهر، عبير نعمة، سيرين عبد النور، عبد الله الرويشد، أصالة نصري، نور مهنا، وشاهد برمادا، وعلى الديك، وسعود أبو سلطان، وآخرين.

ومن أشهر أعماله، مقطوعات موسيقية لمسلسلات كلاسيكية مثل الزير سالم، بقعة ضوء، التغريبة الفلسطينية، الفصول الأربعة، ضيعة ضايعة، أحلام كبيرة، أهل الغرام، وذكريات الزمان الجميل.

أمسية موسيقية من صقلية

تستضيف دبي أوبرا دبي، يوم الأحد 23 أبريل عازف البيانو الإيطالي الشهير وقائد الأوركسترا إيبيفانيو كوميس، في حفل يستضيفه استديو دبي أوبرا. علماً أن كوميس فاز بالمرتبة الأولى أكثر من 30 مسابقة موسيقية دولية ووطنية، وهو أستاذ في معهد فينتشينزو بيليني الوطني للموسيقى في كاتانيا، ومؤسس أكاديمية بيانيستيكا سيسيليانا، ومؤسس المهرجان الدولي لموسيقى الحجرة في كاتانيا "، والمدير الفني لمهرجان ConcertFest الذي تقيمه أكاديمية بيانيستيكا سيسيليانا.

يفتتح إيبيفيانو كوميس الحفل الموسيقي الذي يقام في إطار مبادرة VIP Classica مع مقطوعة موزيو كليمانتي Sonata in G minor، تليها معزوفة لفريدريك شوبان Polonaise-fantaisie in A-flat major وهي قطعة من العام 1846 تُعتبر من أكثر مؤلّفات شوبان تعقيداً. ثمّ يقدّم كوميس عملين من فرانز ليزت، وكلاهما مأخوذ من Années de pèlerinage، بدءًا بمعزوفة Deuxième année: Italie ، ثم معزوفةTarantella in G minor . وبعد استراحة قصيرة، يختتم الحفل بمقطوعة أخرى من ليزت، وهي Sonata in B minor والتي تعتبر من قمم أعمال ليزت.

