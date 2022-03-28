دبي: مهرجان "إن كلاسيكا الدولي للموسيقى" في مايو أعلنت دبي أوبرا عن استضافة مهرجان "إن كلاسيكا الدولي للموسيقى" في مايو المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي، مع مجموعة مميزة من العازفين المنفردين وعازفي وقائدي فرق الأوركسترا.

دبي: مهرجان "إن كلاسيكا الدولي للموسيقى" في مايو

دبي أوبرا

وتتيح الفعالية الدولية لعشاق الموسيقى الكلاسيكية فرصة الاستمتاع بعروض مميّزة لأبرز الفنانين العالميين على مسرح دبي أوبرا ما بين 8 مايو و2 يونيو.

وتقدّم الفعالية برنامجاً حافلاً يضمّ أوركسترا القدس السمفونية، وأوركسترا برلين السمفونية، والأوركسترا الفيلهارمونية السلوفاكية، حيث ستؤدي كلّ منها عروضاً على المسرح الشهير بقيادة كلّ من قادة الأوركسترا، دميتري يابلونسكي، وجيانلوكا مارسيانو، وسيرجي سمباتيان، وماريوس سترافينسكي، وجيرجيلي ماداراس، وماسيميليانو كالدي.

ويقدّم المهرجان مجموعة متنوّعة وجذّابة من أشهر روائع الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة مثل أعمال فيردي، وبيتهوفن، ومندلسون، وشتراوس، ودفوراك، وأليكسي شور.

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