البوابة - قدمت دار سوثبي ، للمزادات العالمية، مزادًا لبيع لوحات المستشرقين، فى لندن، ومن بين الأعمال الفنية التى تم بيعها، لوحة الحصان العربي وعريسه من مصر، للفنان فرانسوا جابرييل ليبول، ويقدر ثمنها ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترليني، وتم بيعها بـ20 ألف جنيه إسترليني.

سوثبي تبيع لوحة الحصان العربي بـ20 ألف جنيه إسترليني

حصان وعريسه

كان الإنتاج الفني لفرانسوا-جابرييل ليبول غزير الإنتاج خلال حياته، وأصبح مساهمًا منتظمًا في صالون باريس من عام 1824، سافر على نطاق واسع خلال حياته لزيارة إسبانيا وإيطاليا وشمال إفريقيا وتركيا للإلهام.

العمل الحالي الذى يعرض فى سوثبي، وهو موضوع نادر بالنسبة للفنان، يصور حصانا وعريسه في منظر طبيعي مصري - الأهرامات التي يمكن رؤيتها من بعيد، ويسلط الاهتمام الدقيق بالتفاصيل تجاه العريس، وخاصة ملابسه وأسلحته، كما أن يده اليسرى تحمل سيف عثماني. إن وجود هذه العناصر الجميلة يؤكد مكانته كشخصية مهمة وقوية.

سوثبي تبيع لوحة الحصان العربي بـ20 ألف جنيه إسترليني

فرانسوا-جابرييل ليبول

فرانسوا جابرييل جيوم ليبول ولد يوم 21 يناير سنة 1804 فى فرساي، درس فى المدرسة الوطنية للفنون الجميلة، ومات فى 1 يناير سنة 1886.

جدير بالذكر أن دار سوثبي للمزادات العالمية، باعت خلال مزاد لبيع أعمال فنون العالم الإسلامى، ورقة مزخرفة تأتى من بلاد فارس يرجع تاريخها إلى الربع الأخير من القرن السادس عشر، يقدر ثمنها ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترليني.

كما يضم المزاد أيضا حاملة شعلة محفورة من النحاس الأصفر تعود إلى بلاد فارس ترجع إلى أواخر القرن السادس عشر، ويقدر ثمنها ما بين 12 إلى 18 ألف جنيه إسترليني.

ومن بين القطع المعروضة للبيع لوحة الشيخ عبد الرحمن موقعة من محمد جوهر، تعود إلى الهند، موغال، يرجع تاريخها إلى أوائل القرن الثامن عشر، ويقدر ثمنها ما بين 4 إلى 6 آلاف جنيه إسترليني.

المصدر: اليوم السابع

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