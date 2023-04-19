البوابة - تقيم دار سوثبي للمزادات العالمية، مزادا لبيع أعمال فنون العالم الإسلامي، ومن بين تلك القطع، ورقة مزخرفة تأتى من بلاد فارس يرجع تاريخها إلى الربع الأخير من القرن السادس عشر، يقدر ثمنها ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترليني.

سوثبي يعرض مخطوطة تاريخية من بلاد فارس في مزاد الفنون

المقتنيات المعروضة للبيع

كما يضم المزاد أيضا حاملة شعلة محفورة من النحاس الأصفر تعود إلى بلاد فارس ترجع إلى أواخر القرن السادس عشر، ويقدر ثمنها ما بين 12 إلى 18 ألف جنيه إسترليني.

ومن بين القطع المعروضة للبيع لوحة الشيخ عبد الرحمن موقعة من محمد جوهر، تعود إلى الهند، موغال، يرجع تاريخها إلى أوائل القرن الثامن عشر، ويقدر ثمنها ما بين 4 إلى 6 آلاف جنيه إسترليني. اللوحة للشيخ عبد الرحمن لمحمد جوهر خلال فترة حكم أورنجزيب (1658-1707)، وانخفض إنتاج المخطوطات المصورة وبدلاً من ذلك اتخذت اللوحات شكل بورتريهات للإمبراطور وضباطه.

ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، مخطوطة مزخرفة من بلاد فارس، يرجع تاريخها إلى الربع الأخير من القرن السادس عشر، ويقدر ثمنها ما بين ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه استرليني.

المخطوطة المزخرفة مكتوبة بخط بالحبر الأسود داخل 4 أعمدة، مسطرة بالذهب والأحمر والأسود، والعناوين باللون الأحمر والأزرق على ألواح ذهبية مضيئة.

ومن بين القطع الأثرية الموجودة أيضًا، مخطوطة تحمل عنوان "سحر رواية القصص"، من شمال الهند، يعود تاريخها غلى أوائل القرن التاسع عشر، ويقدر ثمنها ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه استرليني.

المخطوطة تتكون من 92 ورقة و13 سطراً من خط النسخ مكتوبة بالحبر الأسود، عناوين الفصول والمقطع الختامي باللون الأحمر.

دار سوثبي

تأسست سوثبي Sotheby’s في عام 1744 ، وهي أكبر سوق في العالم وأكثرها ثقة وديناميكية للفنون والرفاهية. نقوم بتمكين مجتمعنا الدولي من هواة الجمع والخبراء لاكتشاف واكتساب وتمويل وتسليم الفنون الجميلة والأشياء النادرة. يتم دعم سمعتنا بالثقة والأصالة من خلال شبكتنا العالمية التي لا مثيل لها من المتخصصين في 40 دولة و 44 قسمًا ، والتي تشمل الفن المعاصر والفن الحديث والانطباعي والماجستير القدامى والأعمال الفنية الصينية والمجوهرات والساعات والنبيذ والمشروبات الروحية والديكورات الداخلية ، من بين عدة آخرين. مسترشدين بروح التفكير المستقبلي لدينا في الابتكار ، نستضيف أكثر من 600 مزاد سنويًا ونقدم مجموعة منتقاة عبر الفئات من العناصر المتاحة للشراء الفوري عبر تجارب التسوق الرقمية والمادية وكذلك المبيعات الخاصة.

المصدر: اليوم السابع / موقع سوثبي

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