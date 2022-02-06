شاعر المليون: 24 شاعراً في المرحلة المباشرة الثانية انطلق آلاف الشعراء في رحلة البحث عن حلم حمل بيرق الشعر النبطي في البرنامج الأضخم «شاعر المليون» بموسمه العاشر، الذي تنتجه وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، حيث ودع نجوم البرنامج خلال مقابلات وجولات الشعراء وتصفيات قائمة المئة، فيما واصل نجوم آخرون المشوار في الحلقات المباشرة، وعلى صفحات قصة الشعر والأماني دونوا قوافيهم وتحدياتهم وقصصهم التي ألهمت عشاق الكلمة العذبة في كل مكان.



ومع انتهاء الأمسية الثامنة من أمسيات الموسم العاشر اختتمت المرحلة الأولى «مرحلة الـ48» في درب المنافسة على اللقب الأغلى والأضخم في الشعر النبطي «شاعر المليون»، حيث اكتملت يوم الثلاثاء الماضي قائمة الـ24 شاعراً، واستمرت المنافسة بين خطوات التحدي وخطوات الإصرار في طريقها "لبيرق الشعر".

شاعر المليون: 24 شاعراً في المرحلة المباشرة الثانية

وسجلت المرحلة المباشرة الأولى من برنامج شاعر المليون 8 أمسيات من الشعر والمتعة والتحدي، استمرت على مدى 8 أسابيع، حيث تأهل منها 24 شاعراً من 7 دول عربية: السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة وعُمان، والعراق، والأردن.

وتضم قائمة الـ24 كلاً من الشعراء فيصل الشن العنزي من السعودية، عبدالرحمن السمين الحربي من السعودية، خالد بدر الديحاني من الكويت، مبارك الرزحان من الكويت، فهد البدري من العراق، ضيف الله فواز السميري من السعودية، هادي مانع اليامي من السعودية، فيصل برجس السور من الكويت، حامد شمقل العنزي من السعودية، آلاء محمد أحمرو من الأردن، أحمد الجش المطيري من السعودية، عبدالهادي أبو دية القحطاني من السعودية، ركاد مطرب الشمري من العراق، مساعد بن طعساس الحارثي من الإمارات، عايد حواس الحازمي من السعودية، عبدالله بن خشمان الهاجري من الكويت، عبدالكريم البدراني من السعودية، أحمد العماش من البحرين، بشاير المقبل التميمي من السعودية، الشاعر علي الدهمشي العنزي من السعودية، علي بن بريك الراشدي من الإمارات، صقر عبدالله المزروعي من سلطنة عمان، علي حامد العازمي من الكويت، الشاعر عبدالعزيز بن سدحان الحربي من السعودية.

شاعر المليون: 24 شاعراً في المرحلة المباشرة الثانية

وانطلقت الثلاثاء الماضي مسيرة المنافسات الجديدة للمرحلة المباشرة الثانية «مرحلة الـ24»، والتي ستشهد 4 أمسيات مباشرة جديدة يتنافس في كل حلقة 6 شعراء، ويتأهل فيها 3 شعراء منهم شاعر أو شاعران بقرار لجنة التحكيم، وينتقل بقية الشعراء في الحلقة إلى تصويت المشاهدين، الذين سيختارون بتصويتهم شاعراً أو شاعرين لينضموا إلى زملائهم في المرحلة المقبلة.

وتكون المنافسة في المرحلة المباشرة الثانية من خلال اجتياز آليتين في كل أمسية، وعلى كل شاعر في الآلية الأولى «في النصف الأول من الأمسية» تقديم قصيدة حرة الوزن والقافية «موزونة ومقفاة» وعدد أبياتها لا يقل عن 8 ولا يزيد على 10 أبيات، والموضوع مفتوح لهم، ولهذا الجزء 35 درجة من 50، أما آلية التنافس الثانية «في النصف الثاني من الأمسية» فيتم خلالها مجاراة أبيات من اختيار لجنة التحكيم تعطى للمشاركين في كل أمسية ويتم عرضها على الشاشة، وتكون الأبيات على وزن نادر الكتابة عليه أو من الأوزان التي لم تعد مستخدمة في المنطقة، وعدد الأبيات ثلاثة أبيات مربوعة «كل بيت 4 أشطر» وإجمالي عدد الأشطر 12 شطراً، ويتم الكتابة خلال مدة زمنية قدرها نصف ساعة، ولهذا الجزء 15 درجة من 50

شاعر المليون: تأهيل الشاعرة بشاير المقبل التميمي