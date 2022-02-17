صدر حديثًا "انتصار اكتوبر في الوثائق الإسرائيلية" صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، المجلد الثاني من الجزء الرابع للعمل الموسوعي "انتصار اكتوبر في الوثائق الإسرائيلية" والذي يحتوي التقرير الثالث والأخير من تقارير لجنة إجرانات والتي تم تشكيلها في نوفمبر 1973؛للتحقيق في القصور الذي تصرف به الجيش الاسرائيلي خلال حرب أكتوبر. و"انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية" من إشراف ومراجعة ودراسة إبراهيم البحراوي، ومن ترجمة أشرف الشرقاوي، وحسين عبدالبديع، وعمرو عبدالعلي علام.

صدر حديثًا "انتصار اكتوبر في الوثائق الإسرائيلية"

عن العمل

‎ويطرح هذا العمل الموسوعي سؤالًا من شقين، الأول هو لماذا صممت السلطات الإسرائيلية على حجب أهم الوثائق لمدة أربعين عامًا؟ والثاني لماذا تعمدت حذف بعض الكلمات أو الأسطر والفقرات من الوثائق التي نشرت فنحن أمام مادة جديرة بالبحث المتعمق من جانب المثقفين والإعلاميين والباحثين في الشئون السياسية والعسكرية وشئون المخابرات لكشف أبعاد الانتصار المصري وأعماق الهزيمة الإسرائيلية؟.

‎ويتحدث الدكتور الراحل إبراهيم البحراوي أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس، وصاحب فكرة هذا المشروع الوثائقي، في مقدمة العمل عن مدى الصعوبة التي واجهته للحصول على نصوص الوثائق والتي نشرها أرشيف الجيش الاسرائيلى باللغة العبرية، وذلك لما تمثله تلك الوثائق من حقًا وطنيًا وتاريخيًا للأجيال الجديدة، حيث حجب الإسرائيليون هذه الوثائق لمدة أربعين عاما ليخفوا حقائق الانتصار المصري ويحفظوا معنوياتهم من الانهيار،ولم يكتفوا بذلك بل أنه عندما نشر أرشيف الجيش الإسرائيلي الوثائق على موقعة الإلكتروني قام في الوقت نفسه بوضع عقبات فنية تحول دون الإطلاع عليها بسهوله بالنسبة للباحثين المصريين تحديدا وتمكن فريق من خبراء المواقع الإلكترونية من التغلب على هذه العقبات.

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