صدور "اليد الدموية الخفية" للكاتب محمود سمير النشاشقي صدر حديثاً عن دار الحلم للنشر والتوزيع الطبعة الأولى من كتاب "اليد الدموية الخفية" حيث يروي الكتاب قصصاً تروي حياة وانجازات علماء، كانوا ملء السمع والبصر، وكانت اكتشافاتهم وأبحاثهم سبباً في تقدم العلم في زمانهم، لكن مع الأسف استكثر عليهم الغرب أن يبدع أبناء الشرق في أكثر من مجال أو أن يفضح بعضهم حقيقتهم أو أن يخترع بعضهم ما يغير من معادلة القوى بالمنطقة، وأن يظل الوطن العربي رهن قوتهم الرادعة، ومن أجل ما قاموا به كانت الرغبة منا أن نذكر أدوراهم في تاريخ العلوم المختلفة، لأن أمثال هؤلاء هم الذين يجب أن يكونوا قدوة لأبنائنا.

صدور "اليد الدموية الخفية" للكاتب محمود سمير النشاشقي

عن الكاتب

محمود سمير النشاشقي كاتب مصري شاب، حاصل على شهادة ليسانس لغة عربية من جامعة الأزهر، فرع المنصورة، في جمهورية مصر العربية. عمل في الصحافة الإقليمية، وقطاع السياحة والاتصالات، ومعد برامج (برنامج سهرة المشاهير) تلفزيوني (برنامج لمة عربية - قصص الأنبياء - أسماء الله الحسني )على راديو 6 تونس. له عدة كتابات ولكنه توجه للكتابة والتأليف مؤخراً، ثم أصدر أول مجموعة كتب له في عام 2022. شارك في معرض الكتاب بغداد الدولي للكتاب 2022، وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي معرض الرياض الدولي للكتاب ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، ومعرض الرباط الدولي للكتاب. تتوفر الكتب بنسخة ورقية وإلكترونية، ويمكنكم التواصل مع الكاتب محمود سمير النشاشقي عبر منصات التواصل الاجتماعي:

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صدور "اليد الدموية الخفية" للكاتب محمود سمير النشاشقي

عن دار الحلم

تأسست دار الحلم للنشر والتوزيع في نهاية شهر يوليو من عام 2012 م واتخذت هدفًا واضحا هو إثراء المكتبة العربية وإتاحة المحتوي العربي عالميًا وإتاحة التنوع للقارئ العربي للتزود من فروع المعرفة المختلفة في شتي المجالات، وسد الفجوة بين الأسعار المحلية والعربية للقارئ المحلي.

ساهمت دار الحلم للنشر في العديد من المعارض والمحافل المحلية والعربية منذ انشاءها وحتى اليوم وساهمت مساهمة فعالة في إثراء المكتبة العربية بكل ما هو نفيس وقيم من الكتب والمؤلفات.

واجهت دار الحلم للنشر خلال رحلتها العديد من التحديات والمصاعب والتقلبات السياسية والاقتصادية التي جعلت المواجهة حقيقية والتحدي صعبًا والتي واجهتها بكل صمود وإصرار

دار الحلم للنشر والتوزيع عضوًا عاملًا باتحاد الناشرين المصريين – كما أنها عضوًا بهيئة تنمية الصادرات والواردات. التابعة لمجلس الوزراء المصري.

نجحت دار الحلم للنشر في تأسيس الشركة الثانية – الحلم للمكتبات والتجارة والتوزيع- بنهاية مايو 2020 وشركة الحلم للمحتوي الرقمي بنهاية يوليو 2020 وهما الامتداد والمتنفس الطبيعي وجزء لا يتجزأ من كيان دار الحلم للنشر

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