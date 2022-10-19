مركز أبوظبي للغة العربية يشارك في معرض فرانكفورت للكتاب يشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في فعاليات معرض فرانكفورت للكتاب 2022، الذي يعقد في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري. ويعد هذا المعرض من أهم وأعرق معارض الكتاب في العالم، بصفته حدثاً أدبياً وثقافياً يمتد تاريخه لأكثر من خمسة عقود.

مركز أبوظبي للغة العربية يشارك في معرض فرانكفورت للكتاب

مركز أبوظبي للغة العربية

ويسعى المركز من خلال مشاركته في المعرض للوصول إلى أهم الأسواق الدولية للنشر، والترويج لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والمشاريع والفعاليات الثقافية التي ينظمها، بالإضافة إلى تفعيل التعاون الاستراتيجي مع الجانب الألماني، وتعزيز العلاقات والتواصل مع صناع القرار في عالم النشر والثقافة، والاطلاع على مستجدات قطاع النشر، والتقنيات المستحدثة فيه.

مركز أبوظبي للغة العربية يشارك في معرض فرانكفورت للكتاب

توجهات المركز

كما يهدف المركز إلى التعرف على أحدث التوجهات في قطاع النشر والصناعات الإبداعية، حيث يشكل المعرض منصة فاعلة لتسهيل سبل الحوار بين جهات النشر وصناع المحتوى، وقادة الفكر ورواد الأعمال على اختلاف توجهاتهم الإبداعية، بما يدعم جهود المركز للمساهمة في تطوير هذه المجالات الثقافية والصناعات الإبداعية المرتبطة بالنشر والكتاب، انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية للدولة، والتي تهدف للنهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز حجمه وإمكانياته، ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية في الإمارات مستقبلاً.

مركز أبوظبي للغة العربية يشارك في معرض فرانكفورت للكتاب

عن المعرض

معرض فرانكفورت حدث ثقافي دولي مهم، يسلط الضوء على أهم القضايا التي تخص الأدباء والكتاب والمتخصصين في قطاع النشر، ويمثل فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة أهم المستجدات والتحديات الحالية والمحتملة التي تلقي بظلالها على قطاع النشر عالمياً، لا سيما بعد دخول التكنولوجيا والتقنيات الرقمية الحديثة إلى المجال، فضلاً عن بحث التوجهات المستقبلية وسبل تحقيق التنوع والمرونة والاستدامة في القطاع.

وينظم المركز خلال مشاركته في المعرض عدداً من الفعاليات الثقافية والأدبية النوعية، التي تتضمن حفل استقبال لمركز أبوظبي للغة العربية وجائزة الشيخ زايد للكتاب يسلط الضوء على الجائزة ومنحة الترجمة المخصصة على مدار العام للناشرين الدوليين لترجمة الأعمال الأدبية وأدب الطفل الفائزة والمؤهلة للقائمة القصيرة في الجائزة للغات الأخرى.

مركز أبوظبي للغة العربية يشارك في معرض فرانكفورت للكتاب

جائزة الشيخ زايد للكتاب

وفي سياق متصل، أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب بمركز أبوظبي للغة العربية، مشاركتها في المعرض، التي يتخللها تنظيم عدد من الفعاليات التي تشمل حلقة نقاشية بعنوان «رحلة الأدب العربي من المقاهي إلى المنصات الإلكترونية»، وجلسة «آفاق نمو تجارة الكتب في العالم العربي»، كما تشمل المشاركة استعراض الكتب المترجمة حديثاً من خلال مبادرة «منحة الترجمة»، التي أطلقتها الجائزة في العام 2018.

ويقوم المركز، خلال مشاركته في المعرض، بإطلاق مجموعة كتب الموسيقى من سلسلة «رواد بيننا»، احتفاء باختيار أبوظبي «مدينة الموسيقى» من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو». كما يعقد ندوة حول كتاب «زمان العشق» الذي يتضمن مجموعة من خمسين قصيدة ألمانية عن العشق من القرنين العشرين والواحد والعشرين، والتي تم ترجمتها للغة العربية، كما تعقد جلسة نقاشية أخرى بعنوان «آفاق الشراكة بين معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومعرض فرانكفورت الدولي للكتاب».

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