صدور كتاب "التجنيس والبناء السردي في كتاب قصتي" أصدر مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي، كتاب "التجنيس والبناء السردي في كتاب "قصتي" لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للشاعرة والناقدة الإماراتية أسماء الحمادي، التي تتناول فيه البعد التجنيسي والبعد الموضوعي والبعد الفني السردي.

صدور كتاب "التجنيس والبناء السردي في كتاب قصتي"

كتاب أدبي سردي إماراتي



ويعد العمل محاولة لسد فجوة بحثية بدراسة كتاب أدبي سردي إماراتي جديد لم تسبق دراسته، إذ إن كتاب "قصتي" الذي يمثل الفكر المستنير للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويؤرخ لمسيرته، ويسرد بشكل أو بآخر سيرة وطنية تؤرخ لإنجازات دولة الإمارات.



وكتاب "التجنيس والبناء السردي" محاولة جادة لإلقاء الضوء على أدب السيرة الذاتية الذي يعد من الأجناس الأدبية الأقل حظاً في الدراسات، رغم أهميتها الإنسانية الكبرى وجاذبيتها، خاصة إذا ارتبط فعل كتابة الذات بشخصية رفيعة المستوى في المجتمع.



وتسبر المؤلفة أغوار كتاب "قصتي" من وجهة نظر حداثية عبر البحث في إشكالية تجنيسه ومناقشته موضوعيا وفنياً، إذ يشكل التجنيس إشكالية جديدة خصبة في الدراسات المعاصرة علاوة على أن الدراسات السردية من أبرز ما يشتغل به الدارسون حديثاً.



وجاء الكتاب في ثلاثة فصول، الأول بعنوان إشكالية التجنيس، وفيه ثلاثة مباحث هي مفهوم السيرة الذاتية، ومفهوم المذكرات، وكتاب "قصتي" بين السيرة الذاتية والمذكرات، أما الثاني فبعنوان مضامين الكتاب، وفيه أربعة مباحث تتمثل في المضمون الوطني، والمضمون القيادي، والمضمون الحكمي الفلسفي، والمضمون الإنساني.



والفصل الثالث بعنوان البناء السردي، وفيه مبحثان أولهما بعنوان العتبات، والثاني بعنوان العناصر السردية.

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