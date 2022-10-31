صك المؤامرة: وعد بلفور 2-11-1917 صلاح عيسى جميل عطية إبراهيم . هذا الكتاب يحكي بأسلوب روائي قصة صدور ذلك الوعد، من وجهة نظر ممثلين لأطرافه المتعددين.

صك المؤامرة: وعد بلفور 2-11-1917 صلاح عيسى جميل عطية إبراهيم

الشهادات

فشهادة مكماهون، الذي تولى إعداد الساحة العربية لكي تنفذ فيها خطة التقسيم الاستعمارية، تبيِّن كيف تولى مشاغلة ومخادعة الشريف حسين.

وشهادة مونتاجو، الوزير البريطاني اليهودي، تأتي نقيضًا لشهادة مكماهون، فقد عارض بشدة صدور أي وعد يضمن إقامة دولة صهيونية في فلسطين.

أما وايزمن، فقد كان - كما يقول هو في مذكراته - يرتدي قناعًا لكل مناسبة، أي يكذب ويخادع في سبيل تحقيق أهدافه.

أما شهادة الشريف حسين، فتبيِّن كيف وقع في شباك الخديعة التي نصبها له مكماهون بوعود كاذبة وخديعة مقصودة.

الشهادة الخامسة هي شهادة فلسطين التي كانت الضحية الأولى لوعد بلفور، ولمخطط التقسيم الاستعماري.

كتاب ممتع ومهم لمن يريد أن يعرف أصل الحكاية.

صك المؤامرة: وعد بلفور 2-11-1917 صلاح عيسى جميل عطية إبراهيم

عن المؤلفين:

صلاح عيسى (1939-2017) صحفي وأديب ومؤرخ. ولد في قرية بشلا بمحافظة الدقهلية. اعتُقل لأول مرة بسبب آرائه السياسية عام 1966، وتكرر اعتقاله أو القبض عليه أو التحقيق معه أو محاكمته في سنوات 1968 و1972 و1975 و1977 و1979 و1981. أسس وشارك في تأسيس وإدارة تحرير عدد من الصحف والمجلات، منها: الكتاب والثقافة الوطنية والأهالي واليسار والصحفيون، ورأس مجلس إدارة جريدة القاهرة. صدر له 20 كتابًا في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي والأدب، من أبرزها: «رجال ريا وسكينة» و«الثورة العُرابية» و«حكايات من دفتر الوطن» و«هوامش المقريزي: حكايات من مصر»، و«رجال مرج دابق: قصة الفتح العثماني لمصر والشام».

جميل عطية إبراهيم (1937-2020) كاتب مصري من مواليد الجيزة. درس التجارة والموسيقى وتاريخ الفن، وكان منذ نشأته مقتنعًا بضرورة تحصيل العلوم والفنون لتغذية الكتابة الأدبية. عمل في مجالات عدة، منها المحاسبة والتدريس، قبل التخرج، وبعده انتقل إلى العمل في المجلس الأعلى للشباب ووزارة الشباب ووزارة الثقافة. كان أحد مؤسسي مجلة «جاليري 68» الأدبية في الستينيات. هاجر إلى سويسرا عام 1979، حيث عمل كمراسل للصحافة العربية المكتوبة والمرئية والمسموعة، ولكنه لم ينقطع عن زيارة القاهرة لبضعة أشهر كل سنة. من أهم أعماله: ثلاثية الثورة «1952»، «أوراق 1954» و«1981».

اقرأ أيضأ:

صدور "السماء تُسقط الذهب" للكاتب محمود سمير النشاشقي

مركز أبوظبي للغة العربية يشارك في معرض فرانكفورت للكتاب