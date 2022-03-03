طبعة جديدة من "عايزة أتجوز" لغادة عبد العال أصدرت دار الشروق للنشر والتوزيع حديثا، الطبعة 12 من كتاب "عايزة أتجوز" للكاتبة غادة عبد العال.

طبعة جديدة من "عايزة أتجوز" لغادة عبد العال

من الكتاب:

ومن أجواء الكتاب: "زمان كنتوا تشوفوا في الأفلام العربي أي بنت تدخل فرح وهي لابسة شيك كدة شوية.. يتلموا عليها الشبان ويبقوا عايزين ياكلوها.. وما تخرجش م الفرح إلا بعريس.. دلوقتي نفس التجمعات بس بالعكس.. تلاقي كل أم قاعدة هي وبناتها مراقبين الشباب ويا ويله اللي يعدي جنبهم.

- طارق.. إزيك يا ولد.. مش تيجي تسلم على بنات خالتك شوف بقوا حلوين إزاي؟

- أنا مش طارق يا طنط وأنا متهيألي كدة حضرتك مش خالتي.

- صحيح؟ معلش يا حبيبي العتب ع النظر طب ما تعرفنا على نفسك كدة.. يمكن ربنا يحبك ويبقالك نصيب معانا.

طبعا الواد يا إما يطلع يجري.. يا إما حد من صحابه بياخد باله م الكمين اللي وقع فيه وييجي ينقذه على أساس في حد عايزه وكده".

جدير بالذكر أن الكتاب متوفر في جميع فروع مكتبات الشروق والمكتبات الكبرى بالقاهرة والمحافظات ويمكن الحصول عليه أونلاين من هنا: https://bit.ly/3pCjsFF.

" عايزة أتجوّز" كتاب شهير من تأليف المصرية غادة عبد العال، يستند إلى مدونة تحمل الاسم نفسه حول العديد من عروض الزواج (الفاشلة) التي مر بها المؤلفة. صدر الكتاب عن دار الشروق عام 2008 وكان من أوائل أعمالها وله أسلوب فكاهية ويتناول أفكارها ومشاعرها خلال كل عرض زواج فاشل تتلقاه.

كما يتناول الكتاب موضوع تأخر سن الزواج في مصر لأسباب اقتصادية. فترصد فيها ما تواجهه الفتاة من مصاعب في رحلة بحثها عن زوج مناسب قبل أن تصل إلى سن العنوسة.

كان الكتاب في الأصل مدونة أطلقتها غادة عبد العال في 19 أغسطس 2006 بعد تخرجها من كلية الصيدلة ودونت فيها أفكارها ورؤيتها بالعامية المصرية حول الزواج التقليدي.

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