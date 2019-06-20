"طيران الإمارات للآداب" وجائزة "مونتغرابا للكتابة" يوسعان دائرة الدول المشاركة

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب عن فتح باب التسجيل المسبق لجائزة «مونتغرابا» المرموقة التي تسلط الضوء على الكتّاب الموهوبين في منطقتنا، وتمنحهم فرصة لتعزيز مكانتهم ونشر مؤلفاتهم، فقد تمكن ثمانية من المؤلفين الفائزين من نشر مؤلفاتهم منذ إطلاق الجائزة لأول مرة، قبل ست سنوات، وتعد مسابقة مونتغرابا من أهم مسابقات كتابة الأعمال الروائية في العالم العربي، ومن أكثر السبل فاعلية في تقديم الكتّاب لشريحة واسعة من الجمهور.

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وفي هذه الدورة اتسعت دائرة المشاركة في المسابقة لتشمل الروائيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وعمان، والمملكة العربية السعودية، الذين تتجاوز أعمارهم 21 عاماً، ولم يسبق لهم أن نشروا أي رواية من قبل.

وللمشتركين حرية اختيار الاشتراك بأي نمط أدبي باللغة الإنجليزية، ويجب أن تتضمن المشاركات ملخصاً للرواية من 400 كلمة، إضافة لأول 2000 كلمة من مخطوطة الرواية الكاملة.



يُقيّم المشاركات الوكيل الأدبي الشهير، لويجي بونومي، مؤسس شركة لويجي بونومي وشركاه، وهو الوكيل الأدبي المعتمد لدى العديد من مؤلفي المهرجان السابقين.