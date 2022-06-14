غداً مكتبة الإسكندرية تفتح معرض «أول مرة 2022» تفتتح مكتبة الإسكندرية معرض «أول مرة 2022» في دورته السادسة عشرة، يوم الأربعاء الموافق 15يونيو2022 في تمام الساعة الثانية ظهرًا بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة.

غداً مكتبة الإسكندرية تفتح معرض «أول مرة 2022»

أول مرة

منذ افتتاح مكتبة الإسكندرية ظهر معرض «أول مرة» كملتقى فني مختلف في فكرته عن باقي معارض وملتقيات الشباب بشكل عام، إذ يركز على عرض تجربة متكاملة للفنانين الشباب ممن تظهر لديهم الموهبة والحرفية في مطلع مشوارهم الفني، فتدعمهم المكتبة بعرض إبداعهم من خلال «أول مرة» بشكل يبرز تجربتهم الفنية في شكل متكامل للجمهور يؤكد تواجد الفنان في الساحة الفنية.

وجدير بالذكر أن هذا الملتقى الفني على مدى خمسة عشرة دورة سابقة، فتح آفاقًا عديدة للفنانين الذين شاركوا فيه من شتى محافظات مصر، وكثير منهم أصبحوا نجومًا في الساحة الفنية المصرية نفتخر بهم وبمسيرتهم الفنية. وقد اُختير سبعة عشر فنانًا ليعرضوا تجاربهم الفنية هذا العام.

غداً مكتبة الإسكندرية تفتح معرض «أول مرة 2022»

يستمر المعرض حتى يوم الأحد، 3 يوليو 2022، يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً، ما عدا أيام الجمعة.

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غداً مكتبة الإسكندرية تفتح معرض «أول مرة 2022»

مكتبة الإسكندرية

تسعى مكتبة الإسكندرية الجديدة إلى استعادة روح الانفتاح والبحث التي ميزت المكتبة القديمة؛ فهي ليست مجرد مكتبة وإنما هي مجمع ثقافي

رسالة المكتبة

تتلخص رسالة مكتبة الإسكندرية الجديدة في أن تكون:

مركزًا للتميز في إنتاج ونشر المعرفة، ومكانًا للتفاعل بين الشعوب والحضارات

أهداف المكتبة

كما ترنو المكتبة، بشكل خاص، لأن تكون:

نافذة العالم على مصر

نافذة مصر على العالم

مؤسسة رائدة في العصر الرقمي، وفوق كل ذلك.

مركزًا للتعلم والتسامح والحوار والتفاهم.

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