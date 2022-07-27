فتح باب التسجيل الإلكتروني في الكونجرس العالمي للإعلام أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، الإثنين، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لزوار الكونجرس العالمي للإعلام. ويقام الكونجرس العالمي للإعلام، برعاية كريمة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير ديوان الرئاسة في الفترة بين 15 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

فتح باب التسجيل الإلكتروني في الكونجرس العالمي للإعلام

مؤتمر ومعرض متخصصين في قطاع صناعة الإعلام



ويشتمل الكونجرس العالمي للإعلام - الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بشراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات "وام" - على مؤتمر ومعرض متخصصين في قطاع صناعة الإعلام، ويتيح فرصاً لمؤسسات الإعلام المختلفة لبحث الشراكات وسبل التعاون في تعزيز آليات تطوير وسائل الإعلام الحضارية والإنسانية في خدمة البشرية وضمان سعادتها وتنمية المجتمعات عبر محتوى رصين وموثوق ذي مصداقية عالية.

ويستضيف الكونجرس العالمي للإعلام، مؤتمراً محورياً تحت شعار "صياغة مستقبل قطاع الإعلام" ويجمع رواد ومؤسسات الإعلام المختلفة لتبادل الأفكار المبتكرة، وبحث الحلول المتطورة لصياغة مستقبل قطاع الإعلام، ويسلط المؤتمر الضوء على الإعلام في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة قادة ومؤثرين معنيين بتطوير القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.

مؤتمر ومعرض متخصصين في قطاع صناعة الإعلام

الاجندة

وتشتمل أجندة المؤتمر - الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام - مجموعة من الجلسات النقاشية التي يشارك فيها صناع القرار، إضافة إلى واضعي السياسات الحكومية وخبراء الإعلام الدولي، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا العالمية لاستعراض أفضل الممارسات، ومناقشة الموضوعات والقضايا الرئيسية، بما فيها التواصل الرقمي وأثر الذكاء الاصطناعي على الإعلام المعاصر ودمج التقنيات المتقدمة والابتكار في قطاع الإعلام.

فيما يهدف المعرض إلى توفير منصةً للشركات العالمية الراغبة بالدخول إلى الأسواق الإعلامية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتيح للمشترين والبائعين الفرصة للاجتماع واكتساب الخبرات والتواصل ومزاولة الأعمال واستكشاف منتجاتٍ وخدمات وحلول وتقنيات جديدة، وذلك بحضور أكثر من 150 شركة متخصصة في قطاع الإعلام والإنتاج.

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