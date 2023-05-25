البوابة - فازت رواية "تايم شلتر" ملجأ الزمن للكاتب والشاعر البلغاري غيورغي غوسبودينوف مساء الثلاثاء، في لندن، بجائزة بوكر الدولية التي تكافئ سنوياً أفضل عمل روائي مترجم إلى الإنجليزية.

إلى جانب الشهرة والمكانة اللتين يحظى بهما الفائز بالجائزة المرموقة، تمنح اللجنة أيضاً الروائي جائزة مالية يتقاسمها مناصفة مع المترجم، وذلك في مسعى منها لتأكيد الدور الريادي للمترجمين. وبذلك سيحصل غوسبودينوف، وأنجيلا رودل التي ترجمت روايته إلى الإنجليزية على 50 ألف جنيه إسترليني، مناصفة. وترجمت رواية "ملجأ الزمن" إلى لغات عدة، وصدرت بالفرنسية في 2021 عن دار غاليمار بعنوان "بلد الماضي".

فوز رواية "تايم شلتر" بجائزة بوكر الدولية

عن الرواية

تنقل الرواية القارئ إلى "عيادة للماضي" مخصصة للمصابين بمرض الزهايمر، وتتوزع العيادة على طوابق، كل منها مصمم بأدق التفاصيل لنقل المرضى إلى عقد من الزمن في الماضي، ويأخذ كل طابق في هذه العيادة الذين فقدوا ذكرياتهم في رحلة إلى الماضي.



لكن بدل المصابين بالزهايمر، تشهد هذه العيادة تدفق أصحاء يريدون الهرب من أهوال الحياة العصرية، لتندلع معركة بين الماضي والحاضر.

وأشادت رئيسة لجنة التحكيم، الكاتبة الفرنسية- المغربية ليلى سليماني، بـ"رواية رائعة مليئة بالسخرية والحزن".



وأضافت في تصريح للصحافيين أن هذه الرواية "هي عمل عميق يتناول قضية معاصرة جداً، ماذا يحدث لنا عندما نخسر ذكرياتنا؟".

وشددت سليماني كذلك على أن "المترجمة أنجيلا رودل تمكنت ببراعة" من نقل "أسلوب" المؤلف و"لغته".

جائزة بوكر ، المعروفة سابقًا باسم جائزة بوكر للرواية وجائزة مان بوكر ، هي جائزة أدبية تُمنح كل عام لأفضل رواية مكتوبة باللغة الإنجليزية وتم نشرها في المملكة المتحدة أو أيرلندا. يحصل الفائز بجائزة Booker على دعاية دولية تؤدي عادةً إلى زيادة المبيعات.

المصدر: ويكبيديا / ثقافة 24

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