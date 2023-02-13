"كلارا والشمس" هل يتفوق الروبوت على البشر؟ صدر حديثًا عن المركز الثقافي العربي في الدار البيضاء، الترجمة العربية لرواية "كلارا والشمس" أحدث روايات الكاتب البريطاني الياباني والحائز على جائزة نوبل للأدب لعام 2017 كازو إيشيجورو، ونقلها إلى اللغة العربية المترجم زياد حسون.

وتركز رواية كلارا والشمس للروائي كازو إيشيغورو على الرعب الكامن في الجنس البشري من استبدال الروبوتات به، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنه لا يمكن للروبوت أن يقوم بثورة.

"كلارا والشمس" هل يتفوق الروبوت على البشر؟

عن الرواية

فى هذه الرواية يحكى كازو إيشيجورو قصة كلارا الصديقة الاصطناعية في المستقبل القريب والتي تتمتع بصفات شديدة التميز وبقدرة كبيرة على الملاحظة ومراقبة سلوك البشر، وهي مصنوعة لتكون رفيقة لطفل لتعلمه وترعاه، وقد تألمت كثيرًا في البداية من تجاهل الأطفال والعملاء لها وعدم اختيارها حتى قابلت جوزي الطفلة الصغيرة المريضة التي تُعجب بكلارا وتتشبث بها رغم النسخ الأكثر حداثة من الروبوتات ليذهبا معًا إلى المنزل لتكتشف كلارا أن جوزي تعاني من مرض خطير فتكرِّس نفسها للحفاظ على حياتها وإبقائها في أمان.



"كلارا والشمس" هل يتفوق الروبوت على البشر؟



كازو إيشيجورو

روائى يابانى بريطانى، ولد فى 8 نوفمبر 1954، فى نجازاكى باليابان، وانتقلت أسرته للعيش فى إنجلترا عام 1960، وحصل إيشيجورو على درجة الليسانس من جامعة كنت عام 1978 والماجستير من جامعة إيست أنجليا لدورة الكتابة الإبداعية عام 1980، وأصبح مواطنًا بريطانيًا عام 1982. حصل "إيشيجورو" على 4 ترشيحات لجائزة بوكر الأدبية ونالها عام 1989 عن روايته "بقايا النهار".



وفى عام 2017 تم منحه جائزة نوبل للآدب، وقالت لجنة الجائزة، إن "الكاتب إيشيجورو البالغ من العمر 62 عامًا، كشف فى رواياته المشحونة بالعواطف عن الهاوية الكامنة تحت شعورنا الوهمي بالتواصل مع العالم"، واشتهر الكاتب البريطاني بروايته "بقايا النهار"، التى تحولت فيما بعد لفيلم سينمائي ناجح من بطولة "أنتوني هوبكنز" و"إيما تومسون".

المصدر: اليوم السابع

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