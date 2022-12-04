مؤسسة قطر تطلق فعاليات لدعم الثقافة الفلسطينية تنظم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عددا من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالثقافة الفلسطينية، بالتزامن مع بطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022".

مؤسسة قطر تطلق فعاليات لدعم الثقافة الفلسطينية

نقاشات وعروض فنية

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء السبت، بأن تلك الفعاليات القطرية يعود الهدف منها إلى دعم الثقافة الفلسطينية، ومحاولة توصيل أصوات الفلسطينيين إلى العالم من خلال أنشطة مختلفة، تشمل رواية القصص ونقاشات وعروضا فنية متعددة.

مؤسسة قطر تطلق فعاليات لدعم الثقافة الفلسطينية

منى الكرد

ويفترض أن تبدأ تلك الفعاليات الإثنين المقبل، بجلسة قصصية للناشطة الفلسطينية، منى الكرد، التي ستستعرض بعضا من ذكرياتها العائلية، مع الإشارة إلى أن هذه الناشطة قد حظيت باهتمام عالمي، فور اعتقالها وشقيقها عام 2021 من قبل الجيش الإسرائيلي، خلال دفاعهما عن عائلات فلسطينية هجَّرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قسرا، من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

مؤسسة قطر تطلق فعاليات لدعم الثقافة الفلسطينية

مهرجان دريشة للفنون

وفي سياق تعزيز رسالة الفنانين الفلسطينيين وتدعيمهم وإيصالها لأكبر عدد ممكن من الزائرين والمشجعين خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم، تستضيف مؤسسة قطر جلسات فنية مختلفة، ضمن أنشطة النسخة الثانية من مهرجان دريشة للفنون الأدائية 2022.

ومن المقرر أن يقدم مغني الراب الفلسطيني، الطفل عبد الرحمن الشنطي، عرضا، ضمن مهرجان دريشة للفنون الأدائية في العاصمة القطرية، بهدف نشر رسالة التضامن والسلام إلى العالم بأسره، وذلك يوم الخميس 15 ديسمبر، بالتزامن مع عقد المؤسسة جلسة شعرية في بيت آل خاطر، حيث سيلقي الشعراء قصائد عن فلسطين والعالم العربي.

يذكر أن بوابة الدوحة للمناظرات قد شكلت جزءا من مهرجان "فيفا" للمشجعين، وذلك منذ انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.



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المصدر: وكالة الأنباء القطرية، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع