متحف أم كلثوم.. المكان الأمثل لمعرفة تفاصيل مشوارها الفني

بعيدًا عن المتاحف المعنية بالتاريخ وبعض الثقافات القديمة، تعتبر المتاحف الخاصة بالفن ونجوم الفن عبر الماضي من أبرز المتاحف واهمها.

ويحرص العديد من الأشخاص على زيارتها والتعرف على بعض تفاصيل حياة النجم خلال حياته، وقد انتشرت هذه النوعية من المتاحف في العالم اجمع، ومن أبرز هذه المتاحف متحف الفنانة الراحلة كوكب الشرق ام كلثوم

متحف أم كلثوم في العاصمة المصرية القاهرة

افتُتح متحف “أم كلثوم” بمناسبة الذكرى 120 لميلادها، ويضم المتحف مقتنيات الفنانة الراحلة والتي تشمل أوراقها وصورها النادرة ومجوهراتها وآلاتها الموسيقية وأيضًا النوت الموسيقية والتسجيلات والأفلام والحقائب والأحذية والعباءات.

ويتألف متحف ام كلثوم من أربع قاعات، وتحتوي القاعة الرئيسية مقتنيات شخصية وأوسمة وصور نادرةٍ للفنانة الراحلة،ويضم المتحف ايضا أشعار مدوّنة بخطوط العديد من الشعراء لأهم أغنيات أم كلثوم

وهناك قاعة سينما مخصصة لعرض فيلم لام كلثوم مترجم إلى اللغتين الفرنسية والانجليزية ومدته 26 دقيقة، ويعرض الفيلم مقتطفات حياتها

أما قاعة السينما فتعرض فيلمًا لأم كلثوم مترجمًا إلى الفرنسية والإنجليزية، ومدته 26 دقيقة يتضمن مقتطفاتٍ لحياتها وحفلاتها في الوطن العربي ومشاهد لأفلامها، وفي نهاية الفيلم يظهر وداع أم كلثوم الأخير.

كما يضم المتحف قاعة المكتبة السمعية والتي تضم 5 أجهزة كمبيوتر تحتوي على جميع أغاني ام كلثوم بالإضافة لصور من حفلاتها داخل مصر وخارجها، ويوجد سجل يضم كل ما كتبته الصحف العربية عنها من اخبار واراء منذ عام 1924 حتى عام 2000

وهناك ايضا قاعة البانورما والتي من خلالها تستعرض صور لجميع الفئات العمرية للفنانة الراحلة، بالإضافة لجميع صورها التي التقطتها مع نجوم عرب ومصريين وصورها مع الزعماء والسياسيين.

مدة البانورما حوالي 10 دقائق ويوجد في خلفيتها موسيقى راجح داوود، كما يمكن لمحبيها من زوار المتحف الاستمتاع بفيلم تسجيلي صامت تصل مدته إلا 15 دقيقة ويعرض على شاشة سينمائية

مرض ووفاة أم كلثوم

توفيت كوكب الشرق خلال اداء البروفات الخاصة بأغنية أوقاتي بتحلو معاك بعد مع معاناة مع التهاب الكلى، وكانت أم كلثوم ثد سافرت إلى لندن لتلقي لعلاج وكانت قبل سفرها قد طلبت من الشاعر صالح جودت أن يكتب أغنية بمناسبة نصر أكتوبر وبعد عودتها طلبت من الملحن رياض السنباطي تلحينها حتى تغنيها في عيد النصر لكنها توفيت قبل تأديتها.