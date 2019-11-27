معرض جدة الدولي للكتاب 11 ديسمبر المقبل

يفتتح معرض جدة الدولى للكتاب، فى دورته الـ 5، يوم 11 ديسمبرالمقبل ويستمر حتى يوم 21 من الشهر نفسه، وسيشارك بالمعرض أكثر من 400 دارنشر من 40 دولة من مختلف أنحاء العالم فى المعرض الذى سيقام تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

سيكون هناك أكثر من 350 ألف كتابًا فى المعرض الذى سيقام على مساحة 30000 متر مربع، وسيحضر المعرض أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة رجل وامرأة لإثراء المحتوى الثقافى وتوسيع المعرفة، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع saudigazette.

وسيتم تنظيم أكثر من 50 نشاطًا مختلفًا خلال المعرض الذى يستمر 10 أيام ، بما في ذلك معرض الفنون الجميلة والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي والندوات والمحاضرات والعروض المسرحية.

وطلب حاكم جدة الأمير مشعل بن ماجد، الذى يتابع الاستعدادات للمعرض من جميع المنظمين بذل اقصى الجهود من أجل تحقيق الراحة للزوار.

جدير بالذكر، أن الدورة الماضية شهدت حضور 50 ألف زائر، وما يقرب من 180 عنوان جديد في المعرض، وكانت الأردن والسودان واليمن من بين عشرات الدول العربية والإسلامية التى شاركت بالمعرض الذى استمر 10 أيام. والذي جاء تحت عنوان " التسامح والسلام " وقدم أكثر من 60 ورشة عمل في الفنون الجميلة والتصويروالخط، وكذلك الندوات والمحاضرات والمسرحيات التي ركزت على الموضوعات الاجتماعية والثقافية.