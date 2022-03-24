مكتبة البوابة: "مذكرات عزة فهمي.. أحلام لا تنتهي" يــوم مـا اتولدتْ فكرة الكتـاب ده، كنا بنحتفـل بمـرور 50 سنـة على إنشـاء (شركـة عـزة فهمـي)، وانشغـال بنـات الشركـة في إعـداد (برنامج الاحتفال) خلاني أتفزع سألت نفسي، يا خبر، 50 سنة فاتوا؟!! إمتى الأيام والسنين دول جريوا كده! حسيت إن ده آخر فصل اللي أنا داخلة عليه، هو ده المشهد الأخير في المسرحية، قلت: لازم يا بت تهدي وتقفي، وتحكي ما هو خاص بعزة فهمي (البني أدماية)”.

مكتبة البوابة: "مذكرات عزة فهمي.. أحلام لا تنتهي"

نبذة عن الكتاب:

هذا الكتاب يروي قصة نجاح مصرية حقيقية، استطاعت فيها “عزة فهمي” تجاوز عقبات كثيرة في حياتها، بدءًا من محنة وفاة الأب وانتقال الأسرة إلى مستوى اقتصادي أقل، ثم خروجها من روتين الوظيفة إلى اختيار “الحلي” مهنةً ورحلةً لاكتشاف الذات مرورًا بتحويل هذه الحرفة إلى مهنة فنية لها أصول صناعيـة وتطبق فيهـا قواعـد ونظـم التسويق الحديثة العالمية، وانتهاءً بأن أصبح اسم “عزة فهمي” علامة تجارية عالمية خرجت من مصر، وتحمل هوية وثقافة وتراثًا عالميًّا من حيث التصميم والحرفية والجودة.

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