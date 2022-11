هيئة الشارقة للكتاب تكشف عن مشاركة النجم شاروخان كشفت هيئة الشارقة للكتاب الجهة المسؤولة عن تنظيم معرض الشارقة الدولي للكتاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات عن مشاركة نجم بوليوود الممثل الهندي شاروخان ضمن جلسة حوارية يوم الجمعة 11 نوفمبر في قاعات الاحتفالات الساعة 6 مساءً.

ترحيب بنجم بوليوود

وجاء في البيان: " أسطورة السينما الهندية والعالمية قادم إلى الشارقة! يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب نجم بوليوود "شاروخان" يوم 11 نوفمبر! هذا يوم لا يمكنك أن تفوته، ما أعماله المفضلة لديك؟

من هو شاروخان ؟

شارو خان، (من مواليد 2 نوفمبر 1965، دلهي، الهند) ، ممثل هندي معروف بحضوره القوي على الشاشة. يعتبر واحداً من أبرز ممثلي بوليوود وأكثرهم شهرة على الاطلاق.

تخرج بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية هانز راج ، جامعة دلهي ، ثم استكمل درجة الماجستير في الإعلام ، ترك خان الدراسات الأكاديمية لمتابعة مهنة في التمثيل. دخل صناعة السينما من خلال العمل في المسرح والتلفزيون. كانت أولى وظائفه التمثيلية في المسلسلات التلفزيونية مثل Fauji (1988 ؛ في دور الكوماندوز) والسيرك (1989) ، مما أكسبه شهرة فورية. فيلم Deewana (1992 ؛ "Crazy") ، كان بمثابة نقطة تحول في مسيرته التمثيلية.

في البداية ، استند نجاح خان إلى اتقانه دور الشرير في Baazigar (1993 ؛ "Gambler") و Darr (1993 ؛ "Fear"). لقد رفض صورة البطل التقليدي في كلا الفيلمين وخلق نسخته الخاصة من الشرير. لاحقاً ، تولى دور البطل وساعد في إنتاج أفلام مثل:

Dilwale dulhania le jayenge (1995; “The Big-Hearted Will Take Away the Bride”)

Karan Arjun (1995)

Dil to pagal hai (1997; “The Heart Is Crazy”)

Kuch kuch hota hai (1998; Something Is Happening)

Devdas (2002(

Kal ho naa ho (2003; “Tomorrow May Never Come”)

Veer-Zaara (2004)

Chak de! India (2007; “Go, India!”)

My Name Is Khan (2010)

Jab tak hai jaan (2012; “As Long as I Live”)

آخر فيلم أخرجه ياش شوبرا. في العديد من تلك الأفلام ، لعب خان دور العاشق أو الابن. كما حقق نجاحًا في الأدوار الكوميدية في أفلام مثل Chamatkar (1992 ؛ "Miracle") ، Yes Boss (1997) ، Duplicate (1998) ، و Chennai Express (2013). بالإضافة إلى دوره كالإمبراطور أشوكا في فيلم أشوكا العظيم (2001) من إنتاجه. تضمنت أفلام خان الناجحة لاحقًا سنة جديدة سعيدة (2014) ، وهي كوميديا ​​أكشن تركز على مسابقة للرقص ، ودراما الجريمة Raees (2017) ، والتي لعب فيها دور المخرب.

جوائز

في عام 2005 حصل خان على جائزة بادما شري ، وهي واحدة من أعلى الجوائز المدنية في الهند. بحلول عام 2012 ، كان قد فاز بـ 15 جائزة بصفات مختلفة، خاصة لأفضل ممثل.

المصدر: هيئة الشارقة للكتاب

https://www.britannica.com/biography/Shah-Rukh-Khan

