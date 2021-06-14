يصدر قريبًا رواية "سندر" تأليف الروائية الأمريكية الشهيرة ماريسا ماير

يصدر قريبًا عن دار كيان للنشر والتوزيع رواية "سندر" تأليف الروائية الأمريكية الشهيرة ماريسا ماير، ومن ترجمة ضحى صلاح...

وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 52، والذى حددته هيئة الكتاب فى الفترة من 30 يونيو وحتى الـ 15 من يوليو المقبل.



تقول ضحى صلاح عن الرواية:" هل فكرت يومًا كيف ستبدو حكاية سندريلا لو ولدت فى مستقبل بعيد؟ تعيد ماريسا ماير كتابة أحد أشهر القصص الشعبية باحترافية شديدة؛ فسندريلا المستقبلية فقيرة، متبناة، تعمل كميكانيكى لإعالة زوجة أبيها بالتبنى وبناته.



وتضيف:" وفى الوقت نفسه تكافح فى مجتمع يعتبرها مواطنًا من الدرجة الثانية لكونها "سايبورغ" أو نصف آلة ونصف انسان، لكن عندما تتقاطع حياتها مع الأمير الوسيم "كاي"؛ تجد نفسها فى وسط صراع شديد بين إخبار خطير ورغبات ملكة شريرة.





وتواصل:" سندريلا المستقبلية "سندر" عالقة بين الكثير من الصراعات، الواجب والحرية، الولاء والخيانة، والآن يجب عليها كشف أسرار عن ماضيها الغامض كى تتمكن من حماية مستقبل الأرض، الذى تفشى فيه أحد أكثر الأوبئة المميتة، وكان أول ضحاياه هو والدها بالتبني".



أما عن المؤلفة "ماريسا ماير فهى روائية أمريكية معاصرة، أصدرت روايتها الاولى "سيندر" فى يناير 2012، وهى الرواية الأولى فى سلسلتها "سجلات القمر"، وتتكون من أربعة أجزاء، وكتابين منفصلين تابعان للسلسلة كقصص فرعية، وأصدرت أيضًا سلسلة مقتبسة من حكاية الملكة الحمراء فى رواية "أليس فى بلاد العجائب، وأخيرا ثلاثية "Renegades".



والتى صدر أول أجزائها عام 2017 وأصبح أكثر الكتب مبيعًا حسب قائمة نيويورك تايمز بعد اسبوع واحد من صدوره، أما عن ضحى صلاح فهى كاتبة ومترجمة مصرية، تعمل فى مجال كتابة الإعلانات والترجمة، صدر لها روايات "فانيلا" عن دار كيان، "عزيزى السيد جي" عن دار أكتب، "رسول القمر" عن دار كيان، "سهم غرب" عن دار كيان، "لون مثالى للغرق" عن دار "ن".

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