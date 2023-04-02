البوابة - يعتبر قبل اذان المغرب في رمضان من أفضل الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء خاصة مع الإفطار، لذلك نجد أغلب المسلمين يبحثون عن دعاء قبل آذان المغرب في رمضان، وفيما يلي أفضل الأدعية التي تقال قبل اذان المغرب في شهر رمضان:

دعاء قبل اذان المغرب في رمضان

اللهم يا رب احفظنا من البلاء وأحفظنا من السلب بعد العطاء وقنا يامولانا شماتة الأعداء انك رب الأرض والسماء ربي ورب كل شيء بيدك الملك وانت على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها خير نصير.

اللهم احفظنا من البلاء وأحفظنا من السلب بعد العطاء وقنا يامولانا شماتة الأعداء انك رب الأرض والسماء ربي ورب كل شيء بيدك الملك وانت على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها خير نصير.

اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.

اللهم يا رب اغننا بالعلم، وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، يا من يكفي من كل أحد، ولا يكفي عنه أحد، يا أحد من لا أحد له، يا سند من لا سند له، انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وسدت الطرق إلا إليك، فكن لنا مما نحن فيه وأعنا علي ما نحن عليه، بجاه وجهك الكريم، وبحق محمد صلي الله عليه وسلم عليك آمين.

اللهم انى ادعوك الله وادعوك الرحمن وادعوك البر الرحيم وادعوك بأسمائك الحسنى كلها ماعلمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي ذنبي وتفرج كربي وتقضي دينى وتيسر امرى.

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

اللَّهمَّ يا رب بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيراً لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيراً لي.

اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه واجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ.

اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك.

اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيراً.

دعاء الصائم وقت قبل اذان المغرب في رمضان

اللهُمّ لكَ صُمت وعَلى رِزقك أفطرت.

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

اللَّهُمَّ يا رب إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي، وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي، وَالْيَقِينَ فِي قَلْبِي، وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِي، وَالسَّلَامَةَ فِي نَفْسِي، وَالسَّعَةَ فِي رِزْقِي، وَالشُّكْرَ لَكَ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي

ذهب الظمأُ، وابتلَّت العروقُ، وثبت الأجرُ إن شاء اللهُ.

دعاء عند سماع اذان المغرب

اللهم يا رب أني عبدك وأنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويدمع عيني فبشرني وأسألك الشفاء فعافني ورحمتك فارحمني و أكرمنا براحة البال .

ربي اني اسألك بعز عظمتك وجلالتك أنى أحتاجك عندما تحين ساعتي بأذنك فاجعلها وانا ساجده بين يديك وقلبي ينبض من خشيتك ان تطهرني من كل ذنوبي ثم اقبضني إليك.

دعاء وقت الغروب

اللَّهمَّ يا رب رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ .

اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ .

اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ .

اللهمَّ فإني أعوذُ بك من فتنةِ النارِ، وعذابِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى، ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ، اللهمَّ يا رب اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثَّلجِ والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ، اللهمَّ فإني أعوذُ بك من الكسَلِ والهرَمِ والمأْثَمِ والمغْرمِ .

اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك .

اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ .

مجموعة أدعية يرددها الصائم قبل الأفطار

أدعية العشر الأوائل من رمضان