البوابة - باتت الأسامي المكونة من 3 أحرف هي الأكثر رواجًا في السنوات الأخيرة، حيث يبحث الكثير من الأهالي عن هذه النوعية من الأسماء والكثير من الناس يجدون أن نعومة الاسم تأتي من قلة أحرفه، حيث جمعت لكم "البوابة" ما يمكنكم اختياره من هذه الأسماء.

أسماء بنات من ثلاث حروف من القران الكريم

حور: معنى اسم حور المرأة شديدة سواد العين وكما يعني المرأة فائقة الجمال، وتم ذكر اسم حور في القرآن لوصف نساء الجنة بالحور العين.

معنى اسم حور المرأة شديدة سواد العين وكما يعني المرأة فائقة الجمال، وتم ذكر اسم حور في القرآن لوصف نساء الجنة بالحور العين. هدى: معنى اسم هدى حسن الخلق والسلوك القويم.

معنى اسم هدى حسن الخلق والسلوك القويم. قمر: معنى اسم قمر الذي ينير ليلاً، ويتم وصف الفتاة بالقمر للتعبير عن شدة جمالها.

معنى اسم قمر الذي ينير ليلاً، ويتم وصف الفتاة بالقمر للتعبير عن شدة جمالها. آية: معنى اسم آية الدليل أو الإشارة وكما تعني آية من القرآن الكريم.

معنى اسم آية الدليل أو الإشارة وكما تعني آية من القرآن الكريم. جنة: معنى اسم جنة مأوى المؤمنين التي يخلدون فيها والتي وعدهم بها رب العالمين.

معنى اسم جنة مأوى المؤمنين التي يخلدون فيها والتي وعدهم بها رب العالمين. جنى: معنى اسم جنى ثمار أشجار الجنة.

معنى اسم جنى ثمار أشجار الجنة. سما: معنى اسم سماهي العظمة والعلو، حسن الخلق وأنها مترفعة عن كل ما هو دنيء.

معنى اسم سماهي العظمة والعلو، حسن الخلق وأنها مترفعة عن كل ما هو دنيء. شمس: معنى اسم شمس الإشراق والتفاؤل، ويحمل الاسم معنى مصدر الضوء.

معنى اسم شمس الإشراق والتفاؤل، ويحمل الاسم معنى مصدر الضوء. فلك: معنى اسم فلك مجال دوران الكواكب والنجوم بشكل منتظم.

معنى اسم فلك مجال دوران الكواكب والنجوم بشكل منتظم. مزن: معنى اسم مزن السحاب المليء بماء المطر، ويدل هذا الاسم على الخير الوفير والرزق الكبير الآتي من السماء.

اسماء بنات ثلاثية ناعمة

سجى: معنى اسم سجى البقاء والسكون والدلع.

معنى اسم سجى البقاء والسكون والدلع. سمر: معنى اسم الحديث ليلاً.

معنى اسم الحديث ليلاً. فرح: معنى اسم السعادة والمرح.

معنى اسم السعادة والمرح. هبه: معنى اسم هبه العطاء.

معنى اسم هبه العطاء. رنا: معنى اسم رنا نوع من الغزلان.

معنى اسم رنا نوع من الغزلان. روز: معنى اسم روز اسم فرنسي يعني الزهرة أو الوردة الجميلة.

معنى اسم روز اسم فرنسي يعني الزهرة أو الوردة الجميلة. جود: معنى اسم جود العطاء والكرم، والدلع جوجو أو دودي.

معنى اسم جود العطاء والكرم، والدلع جوجو أو دودي. ريا: معنى اسم ريا الرائحة الطيبة الفواحة.

معنى اسم ريا الرائحة الطيبة الفواحة. تقى: معنى اسم تقى هو العفاف والإيمان.

معنى اسم تقى هو العفاف والإيمان. رهف: معنى اسم رهف الرقة واللطف، والدلع.

معنى اسم رهف الرقة واللطف، والدلع. عزة: معنى اسم عزة صيد الظبية.

معنى اسم عزة صيد الظبية. كرم: معنى اسم كرم العطاء والمنح.

معنى اسم كرم العطاء والمنح. رؤى: معنى اسم رؤى ما يرى في المنام.

معنى اسم رؤى ما يرى في المنام. ريم: معنى اسم ريم نوع من أنواع الغزال.

معنى اسم ريم نوع من أنواع الغزال. شذى: معنى اسم الانتشار والزيادة.

أسماء بنات رقيقة من ثلاث حروف

غلا: غالي القيمة وعالي القدر.

غالي القيمة وعالي القدر. ندى: قطرات المياه المتناثرة على الزهور في الصباح.

قطرات المياه المتناثرة على الزهور في الصباح. طيف: خيالات الأشخاص أثناء الأحلام.

خيالات الأشخاص أثناء الأحلام. ربى: الهضبة المرتفعة خضراء اللون.

الهضبة المرتفعة خضراء اللون. ديم: سقوط المطر في لحظات السكون.

سقوط المطر في لحظات السكون. صبا: الهواء العليل طيب الرائحة.

الهواء العليل طيب الرائحة. وعد: العهود التي لا يمكن التراجع عنها بمرور الوقت والزمن.

العهود التي لا يمكن التراجع عنها بمرور الوقت والزمن. درة: اللؤلؤة البراقة.

اللؤلؤة البراقة. أثل: الشجرة زاهية اللون الأخضر.

الشجرة زاهية اللون الأخضر. لين: الرقة والسهولة والليونة وعدم الشدة.

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