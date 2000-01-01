البوابة - هل جربت المطبخ الأفغاني من قبل؟ تساهم عدة مجموعات عرقية في المطبخ الأفغاني العريق، فدولة أفغانستان تتكون من مجموعة متنوعة ثقافيًا من الهزارة ، البشتون ، الطاجيك ، الأوزبك ، الأيمق ، التركمان، البلوش، والسادات. أما الطعام الأفغاني التقليدي فهو يتكون بشكل أساسي من لحم الضأن والدجاج، حيث يعتبر كباب الضأن الأفغاني طعامًا شائعًا جدًا في الشارع.

في حين تفضل العائلات في رمضان تناول أطباق تقليدية من المطبخ الأفغاني مثل "كورما" وهو نوع من الحساء يتكون من البصل المقلي والثوم ، ويمكن أن يشمل اللحوم والخضروات والحمص والطماطم والفواكه ولبن الزبادي والتوابل. ويعتبر الأرز أفضل جزء في أي وجبة.

أطباق رمضانية من المطبخ الأفغاني

أطباق أفغانية تقليدية تقدم خلال شهر رمضان:

شوربة (شوربة)

دو بيازا (لحم ضأن مطبوخ في صلصة البصل)

قرمة مرغ (دجاج بالكاري)

قرمة غوشفند (كاري لحم الضأن)

مانتو (لحم على البخار وفطائر محشوة بالبصل)

كبولي بولاو (أرز بالزبيب المقلي والجزر المفروم ولحم الضأن)

شورما بيراي بولاني (خبز مقلي أو مخبوز مع حشوة الخضار)

باكورا (شرائح رقيقة من البطاطس مغموسة في خليط دقيق الحمص ومقلية)

بولاني (خبز مقلي أو خبز مسطح محشو بالبصل الأخضر المفروم أو اليقطين أو البطاطا)

أوشاك (زلابية نباتية)

خرما (التمر والفواكه الطازجة والمكسرات)

شريني (طبق حلويات)

أطباق رمضانية من المطبخ الأفغاني

كابولي بولاو

كابولي بولاو هو الطبق الوطني الأفغاني. وهو وليمة تقدم في المناسبات الإجتماعية وفي رمضان، ويتكون من الجزر المتلألئ وقطع لحم الضأن الكبيرة ، كابولي بولاو هو طبق لا ينسى من المطبخ الأفغاني العريق.

المكونات:

2 -4 ملاعق كبيرة من شار ماسالا (توابل)

2 ملاعق صغيرة بذور الكمون

1.5 رطل من لحم الضأن

350 جرام جزر مقطع شرائح

250 جرام من الزبيب

ربع كوب زيت سمسم

2 بصل مقطع شرائح

4 فصوص ثوم مفرومة

ملح

2 ملاعق كبيرة سكر

3 أكواب أرز

طريقة التحضير:

يشطف الأرز جيداً وينقع . في قدر الضغط أو القدر العادي. أضف زيت السمسم ثم البصل ثم الثوم المقطع تقريبًا. يطبخ لمدة 30 ثانية ثم يضاف الكمون . بعد ذلك نضيف اللحم. ثم تضاف ملعقة كبيرة من الملح. أخيرًا ، تضاف 3 أكواب من الماء. يطبخ اللحم في قدر الضغط لمدة 25 دقيقة. إذا قمت بالطهي في قدر عادي ، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر حوالي ساعة. تريد أن يكون اللحم طريًا بالشوكة . أثناء طهي اللحم ، يطهى الجزر في مقلاة مع بعض الزيت النباتي حتى يصبح طريًا. ويوضع على ورق القصدير . بعد ذلك ، ينقع الزبيب في الماء الساخن لمدة 5 دقائق. ثم يتم تصفيتها ويضاف إلى نفس المقلاة التي طهي فيها الجزر. يطبخ لمدة 30 ثانية فقط. ثم يوضع مع الجزر على ورق القصدير ويلف ويترك دافئاً. يغلى قدر كبير من الماء المملح. ويضاف الأرز الذي شطفته إلى الماء المغلي. يطهى الأرز بشكل جزئي فقط. إذا قمت بطهيها بالكامل ، فستحصل على بولاو طري. في المتوسط ، يجب أن يطهى لمدة 4 دقائق. إذا استطعت كسر الأرز بإصبعك ، ارفع الأرز وصفيه من الماء. بعد ذلك ، سنصنع محلول السكر لإضافة لون الكراميل إلى الأرز. في مقلاة نضيف ربع كوب زيت نباتي والقليل من السكر. دع السكر يغمق. نضيف 1/2 كوب ماء ونتركه جانبا . يخرج اللحم من المرق عند الانتهاء من الطهي. حان الوقت الآن لتجميع كل شيء. في قدر كبير يضاف نصف الأرز إلى القاع. ثم يضاف لحم الضأن. ثم يضاف الأرز المتبقي. بعد ذلك ، تضاف بضع ملاعق من مرق لحم الضأن ، وخليط السكر و توابل شار ماسالا . تصنع بعض الثقوب في الأرز بمقبض الملعقة. سيسمح هذا للبخار بالتحرر بشكل أفضل. يؤخذ كيس الزبيب والجزر ويوضع فوق الأرز. يغلق القدر جيداً ويطهى لمدة 25 دقيقة على نار منخفضة .

أطباق رمضانية من المطبخ الأفغاني

بوراني كادو - اليقطين الأفغاني

المكونات:

1 قرع يقطين مقشر ومقطع الى مكعبات

2 ملعقة كبيرة زيت

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 طماطم مفرومة

1 ½ ملعقة كبيرة معجون الزنجبيل والثوم من 4 حصوص ثوم ، مفروم و 2 ملعقة صغيرة زنجبيل ، مفروم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

حوالي 1 إلى 1 ½ كوب ماء

ملح

فلفل اسود

2 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة كبيرة كزبرة

1 ملعقة كبيرة كمون

رقائق الفلفل الأحمر أو الفلفل الحلو

صلصة لبن الزبادي الأفغاني بالثوم

طريقة التحضير:

يُسخن الزيت في قدر كبيرة . عندما يسخن الزيت ، يُضاف البصل ويُطهى على نار متوسطة لمدة 5 دقائق تقريبًا حتى يصبح البصل شفافًا ويبدأ لونه في التحول إلى اللون البني. يقلّب كثيرًا . تضاف الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم والزنجبيل والثوم. يُطهى ويُحرَّك لمدة 3 دقائق أخرى حتى يتحول لون معجون الطماطم إلى لون أحمر داكن. يضاف الكركم والملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة. يُطهى لمدة دقيقة واحدة مع التحريك المتكرر . أضف حوالي 12 كوب ماء وحرك المزيج لخلط جميع المكونات. يجب التأكد من دمج معجون الطماطم تمامًا وعدم وجود كتل منه في الصلصة . أضف نصف كوب آخر إلى 1 كوب ماء إلى القدر. يجب أن يكون قوام الصلصة مشابهًا للكريمة الثقيلة. يجب أن يكون سميكًا ولكن يسهل اختراقه. يغطى ويترك لينضج على نار متوسطة / منخفضة لمدة 15 دقيقة. تحقق من الصلصة وقلّبها باستمرار للتأكد من أن الصلصة لا تصبح كثيفة جدًا. إذا كان الأمر كذلك ، أضف المزيد من الماء حتى تتكسر الطماطم تمامًا. أضف اليقطين الى الصلصة. يوضع على نار متوسطة ، يغطى ويطهى لمدة 25 دقيقة. يحرك بشكل متكرر. عندما يصبح طريًا. يقدم في طبق عن طريق سكب طبقة رقيقة من صلصة الزبادي الأفغانية بالثوم في قاع طبق تقديم كبير وفوقها القرع. يرش المزيد من صلصة الزبادي فوق القرع. يُغطى بالبقدونس المفروم أو الكزبرة. يقدم مع الأرز أو الخبز الأفغاني أو الخبز العربي.

3 خلطات شاي أفغاني رائعة

شاي أفغاني فوري

المكونات:

1 كوب شاي أخضر

4 ملاعق صغيرة هيل مطحون

عدد قليل من خيوط الزعفران

ماسالا تشاي الفوري

1 كوب شاي أسود

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة كبيرة هيل أسود مطحون

1 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

½ ملعقة صغيرة يانسون نجمي مطحون

حليب دافئ (حسب رغبتك)

شير شاي

1 كوب شاي أسود

½ كوب حليب بودرة

½ كوب مقشدة خالية من الألبان

½ كوب سكر

طريقة التحضير:

شاي أفغاني فوري

يؤخذ الشاي الأسود والهيل والزعفران ويخلط معًا. بمجرد الخلط ، يغلى الماء ويوضع في إبريق شاي صغير، استخدم ملعقة صغيرة ممتلئة من خليط الشاي. اتركه ليصبح قوياً ثم استمتع.

ماسالا تشاي الفورية

تأكد من طحن جميع التوابل التي تحتاج إلى طحن. ستحتاج إلى إضافة السكر حسب رغبتك عندما يحين وقت الشرب. أضف ملعقة كبيرة من مزيج الشاي إلى إبريق الشاي. أضف الماء الساخن. أضف ملعقتين كبيرتين من السكر. قد ترغب في إضافة المزيد. دع الشاي والسكر ينقعان. ثم املئ كل كوب شاي الى ثلث الكوب ثم املئ باقي الكوب بالحليب الساخن.

شير شاي

خذي ملعقتين صغيرتين ممتلئتين من مزيج الشاي الخفيف الفوري. تصب على الماء الساخن. اتركيه ينقع لبضع دقائق. ثم ، يصب في فنجان الشاي ويقدم.

المصدر: صفحة ميريام صديق

أطباق رمضانية من المطبخ الإندونيسي

أطباق رمضانية من المطبخ الأذري