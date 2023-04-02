البوابة – نأخذكم اليوم إلى المطبخ الإندونيسي في إندونيسيا أكبر دولة إسلامية بعدد السكان، حيث تشتهر الأطباق الرمضانية الخفيفة والمشروبات الإندونيسية الخاصة للمسلمين في رمضان فقط.

أطباق رمضانية من المطبخ الإندونيسي

وصفات من المطبخ الإندونيسي

مشروب أس تيمون سري (Es Timun Suri) وهو مشروب رمضاني استثنائي لأن معظم الناس يعتقدون خطأً أن الفاكهة تنمو فقط خلال شهر رمضان. وهذا ليس صحيحًا تمامًا ، نظرًا لأن الفاكهة يمكن أن تنمو فعليًا في أي وقت من السنة ، ولكن عادة ما يبدأ المزارعون بزراعتها قبل شهر رمضان لتلبية الطلب. يشبه البطيخ ويحتوي على الكثير من العصير. يقدم عادة مع شراب كوكو باندان أو العسل. في بعض أجزاء البلاد ، يخلطه الناس مع شراب سكر النخيل أو الحليب المكثف ، ثم يسكبون القليل من عصير الليمون للحصول على مذاق حلو وحامض.

ساتيه سوسو. بالنسبة للمسلمين في بالي ، تعتبر Sate Susu وجبة لا بد من تناولها في رمضان، وهي مصنوعة من ضرع البقر ومتبلة بالبهارات التقليدية ثم تشوى على الفحم. تشتهر ساتيه سوسو ليس فقط لمذاقه اللذيذ ولكن أيضًا لفوائدها لجسم الإنسان: تعزيز القدرة على التحمل خلال وقت الصيام.

كيكاك هي أحد أكثر الأطعمة النموذجية التي لا يمكنك العثور عليها إلا خلال شهر رمضان وهي فريدة من نوعها في يوجياكارتا. وهي مصنوعة من الأرز اللزج المهروس الممزوج بجوز الهند المبشور وشرائح الكاكايا كمكمل. إن المذاق الحلو ورائحة الكاكايا ستشعل شهيتك ، خاصة عندما تكون ملفوفة بورق الموز.

راون (حساء اللحم البقري الأندونيسي الداكن)

المكونات:

500 جرام لحم بقري

1 لتر ماء

6 كراث

قليل من الملح

1 تمر هندي محمص

2 ملاعق صغيرة بذور الكزبرة

2 كيلواك (ثمار كيبايانج)

قطعة واحدة (حوالي 1 سم) من الكركم

قطعة واحدة (حوالي 1 سم) من الخولنجان

1 ساق من عشبة الليمون

طريقة التحضير:

ينظف اللحم البقري ويغلى في الماء في قدر حتى ينضج تقريبا. يُرفع اللحم عن القدر ويقطع إلى مكعبات صغيرة . تُطحن جميع البهارات ماعدا عشبة الليمون والخولنجان ثم تُقلى على درجة حرارة متوسطة . توضع التوابل في مرق اللحم البقري المغلي في القدر. يضاف الليمون وعشب الخولنجان. توضع مكعبات اللحم البقري في القدر. تطبخ حتى يصبح اللحم طريًا .

لصنع سمبل براعم الفاصوليا:

المقادير: 3 حبات فلفل أحمر ، 5 جرام روبيان محمص ، رشة ملح وكوب فاصوليا قصيرة

اطحني الفلفل الأحمر ومعجون الجمبري المحمص والملح ثم أضيفي براعم الفاصوليا. اخلطي جيدا

يقدم حساء راون ساخناً مع الأرز على البخار ، البيض المملح ، براعم الفاصوليا ، السمبال ، مقرمشات الروبيان المقلية.

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