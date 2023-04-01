البوابة - نقدم لكم اليوم سفرة رمضانية متنوعة من المطبخ الأذري (أذربيجان) الغني بالنكهات الشرقية المميزة، والأطباق الفاخرة التي ترضي كل الأذواق، جربي الشوربة الباردة، والأرز المبهر وحلي بالبقلاوة سريعة التحضير.

أطباق رمضانية من المطبخ الأذري

دوفغا (حساء اللبن)

دوفغا هو حساء لبن الزبادي مع الأعشاب من المطبخ الأذري. يمكن تناوله ساخناً أو بارداً حسب الموسم.

المكونات:

3 أكواب لبن زبادي سادة

8 أوقية حمص (معلب)

1 حزمة كزبرة مفرومة ناعماً

1 حفنة شبت مفرومة ناعماً

2 عيدان كرفس مفرومة ناعماً

5 أوراق نعناع ، مفرومة ناعماً

نصف كيلو سبانخ مفرومة ناعماً

4 فص ثوم مفروم

4 أكواب ماء (أو أكثر إذا كان الزبادي كثيفًا جدًا أو للحصول على حساء أخف)

1 ملعقة كبيرة دقيق لجميع الأغراض

1 بيضة

نصف كوب أرز متوسط الحبة ، مغسول ومصفى

ملح / فلفل اسود

طريقة التحضير:

ضعي كل الأعشاب المفرومة في مصفاة ولكي يصفى العصير الأخضر، اغسليها بالماء البارد دون عصرها . في قدر كبير على نار متوسطة ، يُمزج اللبن والماء والدقيق والبيض حتى يصبح المزيج ناعمًا . يضاف الأرز وتخلط جميع المكونات مع التحريك باستمرار (مهم جدا) لمنع تخثر الخليط . استمر في التقليب واتركه حتى يغلي على نار متوسطة . نضيف الأعشاب الطازجة والثوم والكرفس مع التحريك بانتظام. يُترك على نار خفيفة لمدة 8 إلى 10 دقائق على نار خفيفة / متوسطة أو حتى ينضج الأرز . أخيرًا يضاف الحمص ويقلب جيدًا ثم يرفع القدر عن النار . تبرد في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة للحصول على حساء بارد . يضاف الملح والفلفل قبل التقديم .

ملاحظة:

إذا بدت الدوفغا سميكة جدًا ، فقم بتخفيفها بالماء البارد قبل التقديم.

أطباق رمضانية من المطبخ الأذري

وصفة بيف بلوف (الأرز المبهر)

هذه الوصفة تقدم في الولائم وهي رائعة وسهلة التسخين. هذه هي الطريقة المفضلة لأكلها ؛ مقرمشة مع المخلل.

المكونات:

1 ½ رطل من لحم البقري، سيرلوين أو مرق لحم بقري جيد النوعية

1/3 كوب من زيت الكانولا أو زيت زيتون خفيف جدًا

2 بصلة متوسطة مفرومة ناعماً

3 حبات جزر متوسطة ، مقطعة إلى أعواد أو مبشورة

1 ملعقة صغيرة ملح للحوم والخضار + 1 ½ ملعقة صغيرة ملح للأرز

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كمون

3-4 أوراق غار

1 ¾ كوب ماء ساخن لطهي اللحم

3 أكواب من الأرز طويل الحبة ، أرز بسمتي أو ياسمين

4 أكواب ماء ساخن عند طهي الأرز

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

1 رأس ثوم

طريقة التحضير:

يقطع اللحم وينظف من الدهون الزائدة ، يجفف اللحم بمنشفة ورقية ويقطّع انصاف وارباع. يسخن القدر الهولندي (قدر معدني) إلى درجة حرارة عالية. بمجرد أن يصبح ساخناً ، أضيفي ثلث كوب زيت الكانولا. بمجرد أن يسخن الزيت، يُضاف اللحم ويُقلى بدون تغطية لمدة 7 دقائق على نار عالية حتى يتحول لونه إلى البني ، مع التحريك كل دقيقة أو حتى لا يحترق في قاع المقلاة. ملحوظة: من المهم تسخين القدر الهولندي أولاً حتى يشوي اللحم على حرارة عالية جدًا ، وإلا فإنه سوف يخرج ويصبح جافًا . تخفف الحرارة إلى متوسطة ويضاف البصل المفروم مع التحريك المستمر حتى ينضج البصل (5 دقائق). تقلّب شرائح الجزر مع 1 ملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة فلفل و 1 ملعقة صغيرة بابريكا و 1 ملعقة صغيرة كمون و3-4 أوراق غار واستمري في الطهي على نار متوسطة لمدة 5 دقائق حتى ينضج الجزر . يُضاف 1 ¾ كوب من الماء الساخن ، ويُغطى ويُترك على نار خفيفة على نار متوسطة / منخفضة لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج اللحم . في هذه الأثناء ، يشطف الأرز حتى يصبح الماء صافيًا ، ثم يصفى ويترك جانبًا (للتخلص من النشا) . يُوزّع الأرز فوق اللحم وتضاف 4 أكواب من الماء الساخن. نرش الأرز مع 1 ½ ملعقة صغيرة ملح (لا تقلب) ، ونتركه يغلي ثم نخفض الحرارة إلى درجة منخفضة ونتركه غير مغطى حتى يتم امتصاص معظم الماء (10 دقائق) . تقطع قاعدة رأس الثوم بالكامل لكشف الفصوص. يوضع رأس الثوم ، ويقطع جانبه إلى وسط الأرز وترش فوقه ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة . قم بوخز 7-10 ثقوب في الأرز للسماح للبخار بالخروج إلى السطح ، تخفض الحرارة إلى درجة منخفضة ثم يغطى ويترك ليطهى لمدة 15 دقيقة إضافية أو حتى ينضج الأرز. قم بإزالة رأس الثوم وأوراق الغار وحرك كل شيء برفق حتى يمتزج .

أطباق رمضانية من المطبخ الأذري

بقلاوة أذرية

البقلاوة الأذرية هي وصفة لذيذة وسهلة لتحضير البقلاوة من المطبخ الأذري.

المكونات:

4 أكواب دقيق لجميع الأغراض

1 كوب زبدة غير مملحة ، مقطعة إلى قطع صغيرة

1 كوب كريمة حامضة أو قشطة طازجة

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

2 صفار بيض

الحشوة:

2 كوب سكر

4 بياض بيض

20 أوقية من الجوز المطحون بشكل خشن

للزينة:

1 صفار بيضة مخفوقة

جوز مقشر كامل

طريقة التحضير:

في وعاء الخلاط ، اخفقي الدقيق والزبدة . في وعاء منفصل ، اخلطي الكريمة الحامضة وصودا الخبز واخلطيهم في خليط الزبدة والدقيق . قلبي صفار البيض واحدًا تلو الآخر. اخلط واعجن لفترة وجيزة حتى تصبح ناعمة ومتجانسة . تقسم العجينة إلى 3 قطع متساوية. تشكل كل عجينة على شكل دائرة سميكة . تلف كل دائرة في غلاف بلاستيكي وتوضع في الثلاجة لمدة 3 ساعات . يخفق بياض البيض والسكر لمدة 3 دقائق بسرعة متوسطة. يضاف الجوز المطحون ويقلب بملعقة خشبية للخلط . تدهن مقلاة مستطيلة (20 × 30 سم). يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت / 180 درجة مئوية . ينثر سطح العمل بالدقيق. باستخدام شوبك ، ترق أول قطعة من العجين وفقًا لأبعاد المقلاة وبسمك ⅛ بوصة (3 مم) . ضعي العجينة في قاع المقلاة واضغطي على القاع والجوانب. يُوزّع نصف حشوة الجوز على الطبقة الأولى من العجين . وزعي العجينة الثانية بنفس الطريقة وضعيها فوق حشوة الجوز. وزعي النصف المتبقي من الحشوة على الطبقة الثانية من العجين . توضع القطعة الثالثة من العجين بنفس طريقة أول قطعتين ، وذلك بتغطية الطبقة الثانية من المكسرات. اضغطي برفق على الجزء العلوي وعلى جميع الجوانب لإغلاقه. يُدهن الجزء العلوي بصفار البيض المخفوق . باستخدام سكين حاد كبير ، تقطع البقلاوة قطريًا بشفرة حادة حتى أسفل الكعكة لتقطيع كل شريحة مسبقًا . توضع حبة جوز كاملة مقشرة فوق كل شريحة. اضغط برفق براحة يدك على كامل سطح البقلاوة . تخبز لمدة 40 دقيقة أو حتى تصبح البقلاوة ذهبية اللون .

ملاحظة:

انتظر حتى تبرد البقلاوة تمامًا قبل تقديمها.

أطباق رمضانية من المطبخ المصري

أطباق رمضانية من المطبخ التركي