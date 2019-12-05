«يونايتد» الأمريكية تشتري 50 «إيرباص» أوروبية

طلبت شركة الطيران الأمريكية يونايتد أيرلاينز شراء 50 طائرة جديدة من شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص، ما يمثل ضربة لشركة صناعة الطائرات الأمريكية المنافسة بوينج.

وذكرت يونايتد أيرلاينز أنها تعتزم إحالة طائراتها من طراز بوينج 757-200 إلى التقاعد لتحل محلها طائرات جديدة من طراز أيه 321 إكس.إل.آر، التي تنتجها إيرباص، والتي ستبدأ تسلمها في 2024.

وتقدر قيمة الصفقة الجديدة بحوالي 7 مليارات دولار وفقاً للأسعار الرسمية، لكن الشركة المشترية تحصل غالباً على خصم كبير من السعر، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ، وستؤدي الصفقة إلى تمديد فترة تسليم صفقة طائرات إيرباص طراز أيه 350 حتى 2027.

وكانت إيرباص قد تلقت بالفعل طلبات لشراء أكثر من 50 طائرة من طراز أيه 321 إكس.إل.آر من شركة أمريكان أيرلاينز الأمريكية.

يذكر أن الطائرة أيه 321 إكس.إل.آر هي الفئة طويلة المدى من عائلة الطراز أيه 321 نيو، حيث تستطيع قطع مسافة 8700 كيلومتر بدون توقف، وهو ما يعني أنها قادرة على السفر من أوروبا إلى أمريكا الشمالية أو الهند.

في الوقت نفسه فإن الطائرة الأوروبية تستهلك كميات وقود تقل بنسبة 30% عن الطائرة بوينج 757-200، والتي تستخدم عادة على الخطوط بعيدة المدى.