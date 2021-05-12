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آبل قد تستخدم مودم جيل خامس من تطويرها مع آيفون 2023

منشور 12 أيّار / مايو 2021 - 12:00
آبل قد تستخدم مودم جيل خامس من تطويرها مع آيفون 2023
شركة آبل
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قامت آبل في 2019 بالاستحواذ على قطاع الجيل الخامس من شركة إنتل في صفقة سبقها الكثير من المحاكم والقضايا بين الشركتين

قامت آبل في 2019 بالاستحواذ على قطاع الجيل الخامس من شركة إنتل في صفقة سبقها الكثير من المحاكم والقضايا بين الشركتين، ووفقًا للتقارير الجديدة ستطرح الشركة أول مودم جيل خامس من هذا الاستحواذ ليكون رفقة هواتف آيفون 2023.

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ووفقًا لموقع MacRumors عبر المحلل الموثوق لآبل مينغ شي كو، فإن أول مودم جيل خامس من تطوير آبل سيظهر في عام 2023، ما يعني استمرار الشركة بالاعتماد على كوالكوم لتزويدها بمودمات الجيل الخامس لهواتف 2021 و 2022.

وتستخدم آبل مودم X55 من كوالكوم في هواتف آيفون 12، وبالتالي من المتوقع أن تستخدم الجيلين القادمين من المودم في هواتفها القادمة، حتى موعد إطلاقها المودم الخاص بها.

ورغم شراء الشركة لقطاع الجيل الخامس من إنتل في 2019، إلا أن التأخر في إطلاق منتجها ليس مستغربًا. فهي بالعادة تأخذ وقت أكثر من معظم الشركات لإطلاق المنتج بما يتناسب مع خططها.

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ربما تساهم هذه الخطوة لآبل في جعل كوالكوم تتوسع أكثر في طرح مودمات ومعالجات الجيل الخامس مع بالتعاون مع شركات تصنيع هواتف أندرويد لا سيما الصينية منها، وذلك لتعويض الفراغ الذي سيتركه تخلي هواتف آيفون عن مودمات الجيل الخامس التي تطورها.

يُشار أنه من غير المعروف ما إذا كانت آبل ستوفر تقنياتها التي تطورها للجيل الخامس لباق الشركات، أم ستكون حصرًا على هواتفها.

كلمات دالة:آبل

Via SyndiGate.info


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