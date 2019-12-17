أبرز هواتف عمالقة التكنولوجيا في 2019

تتصارع شركات التكنولوجيا سنة تلو الأخرى لتتصدر العالم كل شركة بأبرز الإصدارات التي تصدرها، فتبذل كل شركة جهودها لإنتاج الأفضل من الهواتف والتقنيات الجديدة التي تواكب التطور في العالم وتسهل حياة المستخدم أكثر.

ففي كل سنة تفاجىء شركات التكنولوجيا المستخدمين بهواتف جديدة تحمل مميزات تختلف عن السابقة وتخلق الحيرة عند المستخدم فيبدأ بإجراء مقارنات لاختيار الأفضل. ومن أبرز شركات التكنولوجيا التي تبهرنا آبل، سامسونغ، هواوي، وجوجل.

وضعت كل شركة من عمالقة التكنولوجيا بصمتها عام 2019. فقامت آبل التي تتصدر العالم بقيمتها السوقية والتي تعتبر من أهم شركات التكنولوجيا في العالم بإصدار هاتف آيفون 11 برو و آيفون 11، في حين قامت شركة جوجل وهي التي تعتبر محرك البحث الأول في العالم بإصدار هاتف بيكسل 4 الهاتف الأول في العالم المزود بمستشعر رادار، في حين أصدرت سامسونغ غالاكسي فولد أول هاتف قابل للطي، أما هواوي رغم حربها مع أمريكا والعقوبات التي فرضت على الشركة، فكشفت عن أهم الهواتف التي تصدرت العالم منها HUAWEI P30 .



أهم ما تميزت به آبل في إصدارات الهواتف لعام 2019 :

آيفون 11:

تميزت آبل بهذا الهاتف بإصداره بعدة ألوان الذهبي، والرمادي، والفضي، وأخضر الليل، ووزن 188 غرام وتصل سعة الهاتف إلى 64 GB، و256GB، و 512 GB.



جاء الهاتف بشاشة Super Retina XDR و شاشة OLED تغطي الواجهة بالكامل مقاس 5.8 إنش (قطرياً)، وتتميز الشاشة بزوايا مدورة تكملها روعة المنحنيات.

وأهم ما يتميز به الهاتف أنه مقاوم للطرطشة والماء والغبار.

يعمل الهاتف بشريحة A13 Bionic‏ ، ويضم الهاتف مستشعرات: Face ID، مقياس الضغط الجوي، جيروسكوب ثلاثي المحاور، مقياس تسارع، مستشعر تقارب مستشعر الإضاءة المحيطة.

ويحتوي الهاتف على بطارية يصل عمرها إلى لغاية 4 ساعات أكثر , وتشغيل الفيديو لاسلكي لغاية 18 ساعة، وتشغيل الفيديو عبر الإنترنت لاسلكي لغاية 11 ساعة، وتصل سرعة شحن الهاتف إلى 50% في 30 دقيقة.

و يمتاز الهاتف بنظام ثلاثي الكاميرات 12MP مع كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات.

آيفون11 برو :

يأتي الهاتف بشريحتين اتصال من نوع Nano Sim و eSIM ويدعم الهاتف حتى شبكات الجيل الرابع الـ 4G، يحتوي الهاتف على شاحن مرفق في العلبة يدعم الشحن السريع، وجاء الهاتف يدعم تقنية الصوت الـ Dolby Atmos والـ Dolby Digital Plus وجاء الهاتف كذلك مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 لتتمكن من الغطس حتى 4 أمتار تحت الماء لنصف ساعة.

ويبلغ سعر الهاتف 1000 دولار لأقل نسخة 64 جيجا و 1150 دولار للنسخة 256 جيجا و 1350 دولار للنسخة 512 جيجا.

ومن عيوب هواتف آبل لهذا العام أنها لا تدعم تقنية الجيل الخامس.







أهم إصدارات جوجل من الهواتف لعام 2019 :

هاتف جوجل بيكسل 4:

كشفت جوجل عن هاتفها بيكسل 4 بلون برتقالي مميز يختلف عن جميع الهواتف السابقة بالإضافة إلى الألوان الأسود والأبيض والأزرق والأرجواني والوردي، وبهذا الهاتف وحدت جوجل اللون وتخلصت من التدرج اللوني ذو اللونين للجهة الخلفية.

يظهر الهاتف بشكل كلاسيكي وفي الوقت نفسه جاء بهيكل زجاجي قوي محاط بالألمنيوم، ويصل وزنه 162 جرام، وشاشة الهاتف تأتي بتقنية تدرج الألوان DCI-P3 والعرض HDR، وبطارية الهاتف تصل إلى 2800 ميلي أمبير، أما كاميرا الهاتف جاءت بشكل مزدوج وبدقة 8MP بفتحة عدسة f/2.0 والتانية عدسة للتصوير الثلاثي الأبعاد 3D، يمكن تصوير فيديوهات بدقة FullHD+.

في حين تميزت كاميرا الهاتف بدعم تقنية Dual exposure controls التى تسمح لك بتحكم في الإضاءة والظل قبل التقاط صورة بشكل سهل وبسيط من خلال شريط في شاشة التصوير.

ويمكن عن طريق الهاتف معرفة ما إذا كان الشخص معرضًا للخطر أم لا باستخدام مقياس التسارع والميكروفون. وتتوفر هذه الميزة في تطبيق معلومات الطوارئ ويمكنها الاتصال برقم هاتف الطوارئ تلقائيًا وإتاحة الوصول إلى موقعك في حال اكتشافها لحدوث خطر وتشغيلها تنبيه بأعلى صوت مع اهتزاز بدون أي رد فعل من المستخدم لكتمه.

وأهم ما يدعمه الهاتف أيضًا ميزة التعرف على الوجه Face Unlock حيت تسمح بالوصول إلى جهاز الشخص حتى لو عيونه مغلقة.

ومن عيوب الجهاز لا يدعم تقنية الجيل الخامس، وسعة البطارية قليلة جداً .





هاتف جوجل بيكسل اكس الـ 4:

لا يوجد اختلاف كبير بين جوجل بيكسل 4 وجوجل بيكسل إكس ال 4. أهم ما يميز هذا الجهاز شاشته OLED بدقة +Quad HD (حتى 90 هرتز) – Ambient EQ ، وبطارية الجهاز 3700 ميلي أمبير.

الذاكرة: 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

التخزين: 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

الكاميرات: 12 ميجابيكسل و 16 ميجابيكسل تليفوتوغرافي.

الصوت: مكبرات صوت ستيريو.

الأمن: شريحة Titan M.

الميزات: Face unlock و Motion Sense.

نظام التشغيل: أندرويد مع 3 سنوات من تحديثات الأمان ونظام التشغيل.

أهم إصدارات سامسونج 2019:

سامسونج جالاكسي فولد :

جاء الهاتف ليغير نظرة المستخدم للمستقبل حيث جاء الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED المبهرة، تصل إلى حجم 7.3 بوصة

متخطية التوقعات، مصنوعة من مادة البوليمر المبتكرة لضمان المرونة والنحافة، إنها أكبر شاشة Galaxy على الإطلاق، فهي شاشة Flex اللامتناهية والقابلة للطي .

يأتي الهاتف بهيكل يعتبر أعجوبة هندسية مستلهمة من آلية الساعة الدقيقة يجعل طي الشاشة ناعم ورقيق، حيث خضع الهاتف لإختبار نحو 200.000 طية.

ظهر الهاتف بألوان انسيابية تجعلك تعيش أجواء الخيال المستقبلي على أرض الواقع مع الطرازين المثاليين أحاديّ اللون؛ الفضي والأسود، حيث يتغير الطراز واللون حسب البلد ومزود شبكة المحمول .

يلاحظ عن طي الهاتف سهولة انزلاقه في الجيبة أو الحقيبة ، كما يمكن حمله بشكل مريح وتصفح التطبيقات لكن يرجى إبعاده عن المغناطيسات مثل بطاقات الائتمان أو الأجهزة الطبية ، مع هذا الهاتف يمكن استخدام ثلاثة تطبيقات في آن واحد حيث أحدث طفرة هامة في التعامل مع المهام المتعددة.

يضم الهاتف نظام الكاميرات الست الاحترافية التي تحمل الصور والمشاهد بشكل مبهر، ويمكن استعمال شاشة Flex اللامتناهية كأداة للبحث عن المشهد فقط في حال استعمال الكاميرتين الأمامية والخلفية.

يأتي الهاتف بذاكرة رام 12GB مع إجراء العديد من المهام أكثر من المعتاد، ابتداء من اللعب إلى البث وحتى البث المباشر. كل ذلك في وقت واحد! بالإضافة إلى سعة تخزين 512GB والتي توفر سعة هائلة لجميع تطبيقاتك ووسائط الإعلام.

وجاء الهاتف ببطارية مزدوجة بسعة 4380 ملي أمبير في الساعة (النموذجية) أن تغيِّر قواعد اللعبة من خلال استهلاك طاقة الخليتين وإعادة شحنهما لتجنب الشحن المفرط.





أبرز إصدارات هواوي 2019:

لعبت هواوي دوراً مميزا هذا العام بالرغم من الحرب التجارية مع أمريكا وفرض العقوبات عليها حيث أصدرت من الأجهزة ما جعل العالم ينبهر. وما ساعد في رفع قيمتها السوقية ودخولها المنافسة مع باقي الشركات حيث كانت الشركة الأولى في العالم بإصدار هاتف يدعم شبكة الجيل الخامس حيث أصدرت هاتف HUAWEI Mate X وهو أسرع هاتف 5G قابل للطي في العالم وهاتف HUAWEI P30 التي غيرت به قواعد التصوير في العالم .

هاتف HUAWEI Mate X

جاء الجهاز بشاشة OLED مستوية مع حواف صغيرة قابلة للطي للخارج، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، حيث يكون الهاتف بشاشتين على كلا الجانبين عندما يكون مطوي، ويضم الجهاز 3 كاميرات حيث يمكن للشخص التقاط سيلفي والهاتف مطوي، ويأتي الهاتف مزودا بمعالج Kirin980 (نفس معالج هواوي ميت 20 برو) مع ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت

ويتميز الجهاز ببطارية قدرتها 4500 ميللي أمبير/ساعة، مع دعم تقنية الشحن فائق السرعة من خلال شاحن بقدرة 55 وات أي 85 في المئة خلال 30 دقيقة.





هاتف HUAWEI P30

كشفت هواوي عن هاتفها P30 بعدة ألوان أزرق ميستيك، لافندر فاتح، أزرق سماوي، برتقالي عنبري، وحجم شاشة من نوع oled يصل إلى 6.47 بوصة. وتم اختبار الجهاز على أنه مضاد للماء والغبار. ويعمل الجهاز بمعالج ثماني النواة HUAWEI Kirin 980 ونظام تشغيل EMUI 9.1، وذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت + مساحة تخزين 256\512 جيجابايت .

وغير الجهاز قواعد التصوير في العالم حيث يحتوي على كاميرا أمامية وكاميرا خلفية، حيث تأتي الكاميرا الخلفية Leica الرباعية بـ 40 ميجا بكسل (عدسة بزاوية فائقة الاتساع، ذات فتحة ببعد بؤري يبلغ f/1.6، وموازنة الصورة البصرية OIS) و 20 ميجا بكسل (عدسة بزاوية واسعة جدًا، ذات فتحة ببعد بؤري يبلغ f/2.2) + 8 ميجا بكسل (صورة مقربة بفتحة عدسة ببعد بؤري f/3.4، وموازنة الصورة البصرية OIS و تدعم الكاميرا وقت الطيران (TOF) من HUAWEI. أما الكاميرا الأمامية تأتي بـ 32 ميجا بكسل، وفتحة العدسة ذات بعد بؤري يصل إلى f/2.0.

المنافسة مستمرة بين شركات التكنولوجيا العملاقة، ومفاجآت التطور في التقنيات والأجهزة ما تزال تبهرالجميع وتدخل الحيرة في نفس المستخدمين وتضع الجميع في حالة ترقب لما ستكشف عنه في 2020!