تضاعف ثروات أغنى 5 مليارديرات في عالم العملات الرقمية

تمكن أشهر 5 مليارديرات في عالم العملات الرقمية من رفع قيمة ثرواتهم إلى ما يقارب الـ 107% خلال الـ 10 أشهر الأخيرة، وارتفعت قيمة هذه الثروات مجتمعة من 26.5 مليار دولار إلى ما يقارب الـ 52 مليار دولار أمريكي.

وبحسب فوربس فإن ثروة هؤلاء المليارديرات الـ 5 وهم سام بنكمان فرايد، بريان أرمسترونغ، وكريس لارسن، والتوأم تايلر وينكليفوس وأخيه كاميرون تمثل ما يقارب الـ 80 % من مجموع ثروات مليارديرات العملات الرقمية حول العالم.

ونستعرض بهذا المقال قيمة وتفاصيل تطور ثروات اغنى 5 مليارديرات في عالم العملات الرقمية وذلك بحسب اغلاقات يوم 6 يناير من العام الحالي 2022، مقارنة باغلاقات يوم 5 مارس من عام 2021:

1- سام بنكمان فرايد

صافي الثروة: 26.5 مليار دولار

المصدر: بورصة FTX

وصلت نسبة قيمة الزيادة في ثروته إلى 204.6%، وارتفع سام بترتيبه العالمي من المركز 217 إلى المركز 57 في قفزة نوعية كبيرة، ويبلغ سام بنكمان فرايد من العمر 29 عامًا فقط

يمتلك بنكمان فرايد 50% من بورصة FTX بالإضافة إلى شركة Alameda Research التي قام بتأسيسها عام 2017.

2- بريان أرمسترونغ

صافي الثروة: 9.6 مليار دولار

المصدر: Coinbase Global

تمكن بريان من زيادة نسبة قيمة ثروته بقيمة 47.7 %، ويبلغ بريان من العمر 38 عاما، وتأسست شركة Coinbase في عام 2012، الا انها في عام 2014 اصبحت مملوكة لشركة Coinbase Global، وتحولت الشركة في عام 2020 للعمل عن بعد بشكل دائم، حيث لا يوجد لها اي مقر حاليًا.



3. كريس لارسن

صافي الثروة: 6 مليارات دولار

المصدر: Ripple

استطاع الملياردير كريس لارسن زيادة نسبة قيمة ثروته في الأشهر الـ 10 الأخيرة إلى 76.5%، ويبلغ كريس من العمر 61 عامًا، وكان لارسن قد شارك في تأسيس شركة Ripple عام 2012، الا انه تنحى عن منصب الرئيس التفيذي للشركة في شهر ديسمبر من عام 2016 لكنه يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

4+5. تايلر وينكليفوس وتوأمه كاميرون

صافي الثروة: 4.4 مليار دولار لكل منهما

المصدر: Gemini

تمكن التوام المتطابق تايلر وكاميرون من زيادة نسبة قيمة ثروتهما إلى 46.6 %، ويبلغ الثنائي من العمر 40 عامًا، يُشار إلى أنهما شاركا في تأسيس بورصة Gemini عام 2014.

واستخدم التوام تايلر وكاميرون قيمة التسوية القانونية مع مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك والتي وصلت قيمتها إلى 65 مليون دولار، من اجل الابدء في الاستثمار بعملة بيتكوين، وذلك بعد ان وجها له اتهام بسرقة فكرتهما الخاصة بموقع فيسبوك، عندما كانوا يدرسون سويًا في جامعة هارفارد.