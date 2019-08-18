أبوظبي تتصدر الشرق الأوسط في الترحيب بالسياح

حلت أبوظبي في المرتبة الأولى عربياً وشرق أوسطياً في الترحيب بالسائحين، وفق التقرير السنوي لـ«بيج سفن ترافيل».

وأكد التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل عام، هي وجهة سياحية رائعة.

وأضاف أن أبوظبي تتصدر المنطقة بالتركيز الشديد على السياحة والاهتمام بالسائحين، حيث يتم الاعتناء بالزوار وفق أصول الضيافة.

وعالمياً، حلت أبوظبي في الترتيب الـ(13) متفوقة على وجهات سياحية عريقة مثل أثينا عاصمة اليونان، وهيوستن بالولايات المتحدة الأميركية، وكوبنهاجن، وسنغافورة، واستوكهولم، وطوكيو، ولشبونة، وأمستردام، وموسكو، وجنيف، وروما.

وقالت المؤسسة في تقريرها: إن الترحيب بالزائرين والتعامل معهم بودية من أهم العوامل التي تتبادر لأذهان السائحين عند الشروع في تحديد وجهتهم المقبلة.

وتسهم مجموعة من العوامل في تعزيز موقع المدن في المؤشر، منها سهولة التنقل، والأشخاص الذين يمكنهم مساعدة السائحين، والعثور على أصدقاء جدد، وهي أمور تشعر السائحين بأنه مرحب بهم.