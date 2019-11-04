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أبوظبي تعلن إدراج خام مربان وزيادة احتياطيات النفط والغاز

منشور 04 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 10:20
إمارة أبوظبي
أطلقنا آلية تسعير جديدة لخام مربان أبوظبي في خطوة استراتيجية تعزز دور الإمارات في قطاع النفط العالمي
أبرز العناوين
المجلس الأعلى للبترول بأبوظبي وافق على إدراج خام مربان الذي تنتجه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بورصة

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في تغريدة علي موقع تويتر إن المجلس الأعلى للبترول بأبوظبي وافق على إدراج خام مربان الذي تنتجه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بورصة.

وأضاف أن المجلس أعلن عن "اكتشافات جديدة في احتياطيات النفط والغاز .. كما أطلقنا آلية تسعير جديدة لخام مربان أبوظبي في خطوة استراتيجية تعزز دور الإمارات في قطاع النفط العالمي عن طريق تداول العقود المستقبلية لهذا الخام في السوق".

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Via SyndiGate.info


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