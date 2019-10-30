أبوظبي: %87 من السياح يرغبون بالعودة لزيارتها

أبدى 87% من نزلاء فنادق أبوظبي، ممن أقاموا في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، رغبتهم بالعودة للزيارة مرة أخرى في المستقبل، بحسب استطلاع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لتجربة السياح في الإمارة.

وأشار الاستطلاع إلى أن 84% من نزلاء فنادق الإمارة خلال 9 أشهر، أبدوا رضاهم عن تجربتهم السياحية بشكل عام في الإمارة، في وقت زار 30% منهم الإمارة للمرة الثانية و70% زاروها لأول مرة.

واستقبلت فنادق أبوظبي 3.8 مليون نزيل في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الجاري، بحسب بيانات الدائرة، التي أشارت إلى أن المنشآت الفندقية التي يبلغ عددها 168 فندقاً بسعة 33 ألف غرفة، سجلت 71% في معدل الإشغال بنمو 1.6%، وحققت 4 مليارات درهم إيرادات بنمو 8.1%.

وقال علاء العلي مدير شركة نيرفانا للسفر والسياحة: «إن نحو 90% من السياح الذين يحجزون عبر مكاتبنا يأتون للمرة الثانية أو الثالثة لأبوظبي»، مضيفاً: «كثير منهم يأتون للمرة الثانية بعد سنة أو سنتين أو ثلاث ويمكثون في الفنادق التي يفضلونها والفئات الفندقية نفسها».

وأرجع العلي ذلك إلى أن أبوظبي تشهد تطورات وافتتاحات سياحية وفعاليات جديدة باستمرار، إلى جانب توفر عنصر الأمان والخدمات السياحية ذات المستوى العالي ما يجعل السياح يرغبون بزيارتها مرة أخرى. وبين أنه يتم استقطاب زيارات ثانية للسياح من جميع الجنسيات، لا سيما الجنسيات الخليجية، التي تأتي أكثر من مرة نظراً لقرب المسافة والعوامل السياحية الأخرى الجاذبة.

وأشارت بيانات الدائرة إلى أن حصة سياحة الترفيه خلال 9 أشهر بلغت 53% وسياحة الأعمال 29% وسياحة الحوافز والمعارض 8%.

ومن جانبها، قالت ريما البارودي، مديرة العلاقات العامة والاتصال في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي: نستقبل في الفندق بشكل دائم نزلاء فنادق أوروبيين، لا سيما من ألمانيا وبريطانيا الذين يأتون لمرة ثانية وثالثة إلى أبوظبي كل عام.

وأضافت: «يرغب السياح في القدوم لأبوظبي لتوفر المرافق الثقافية التي تهمهم إلى جانب الاستمتاع في المنتجعات الشاطئية».

وقالت: «إن أبوظبي تتوفر فيها المرافق الثقافية والترفيهية وعنصر الأمان والذي يجعلهم يرغبون أن يأتوا كل عام».