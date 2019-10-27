فنادق أبوظبي تستقبل 3.8 مليون نزيل في 9 أشهر

استقبلت فنادق أبوظبي 3.8 مليون نزيل في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو 2.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الجاري، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وأشارت البيانات، إلى أن المنشآت الفندقية التي يبلغ عددها 168 فندقا بسعة 33 ألف غرفة، سجلت 71% في معدل الإشغال بنمو 1.6%، في وقت سجلت 4 مليارات درهم في إجمالي الإيرادات بنمو 8.1%، وارتفع معدل إقامة السائح بنسبة 2% إلى 2.6 ليلة في 9 أشهر، وفيما يتعلق بأهم الأسواق الخارجية المصدرة للنزلاء إلى أبوظبي، حلت الهند في المرتبة الأولى بواقع 321 ألف نزيل هندي بنمو 6.4%، يليه السوق الصيني بواقع 297 ألف نزيل فندقي، ثم السوق البريطاني بواقع 190 ألف نزيل بنمو 0.7%، يليه السوق الأميركي بواقع 150 ألف نزيل بنمو 7%، ثم السوق المصري بواقع 139 ألف نزيل بنمو 10.5%، يليه السوق الفلبيني بواقع 137 ألف نزيل بتراجع 2.2%، يليه السوق السعودي بواقع 133 ألف نزيل بنمو 4.9%، يأتي بعده السوق الألماني بواقع 93 ألف نزيل، يليه السوق الأردني بواقع 91 ألف نزيل بنمو 3.1%، ثم السوق الباكستاني بواقع 89 ألف نزيل بنمو 9.9%، أما السياحة الداخلية، فبلغ عدد النزلاء المحليين 1.1 مليون نزيل.

وأشارت البيانات إلى أن حصة سياحة الترفيه في 9 أشهر بلغت 53% وسياحة الأعمال 29% وسياحة الحوافز والمعارض 8%، وبحسب بيانات الدائرة، بلغ متوسط انفاق النزيل الفندقي في أبوظبي 547.2 درهم، منها 42% للإقامة الفندقية و10% للنقل و17% للطعام والشراب و11% لزيارة المرافق ومناطق الجذب السياحي و20% للتسوق. وبحسب البيانات، فإن 70% من نزلاء فنادق أبوظبي في 9 أشهر يأتون لأول مرة لزيارة الإمارة، و30% يأتون لمرة ثانية.

استقبلت مدينة العين 365.1 ألف نزيل في 9 أشهر بنمو 11.1%، وارتفع معدل اشغال فنادقها بنسبة 4.2% إلى 60%، في وقت استقبلت فنادق الظفرة 98.6 ألف نزيل بتراجع 3.7% في حين ارتفع معدل اشغال فنادقها بنسبة 4.2%.واستقبلت فنادق جزيرة ياس، البالغ عددها 7 فنادق بسعة 2259 غرفة، 319.8 ألف نزيل فندقي في 9 أشهر وسجلت 78% في معدل إشغال فنادقها، وارتفع معدل إقامة النزلاء فيها إلى 2.5% بنمو 3.4%.وسجلت إيرادات بواقع 267 مليون درهم بنمو 5%.

وحل السوق المحلي المرتبة الأولى من نزلاء فنادق جزيرة ياس، في وقت حل السوق الهندي المرتبة الأولى في نزلاء فنادق الجزيرة من الأسواق الخارجية يليه البريطاني ثم الصيني يليه السعودي. أما فنادق جزيرة السعديات، البالغ عددها 6 فنادق بسعة 1755 غرفة، فسجلت نموا ملحوظا في عدد النزلاء بنسبة 91.7% بواقع 124.3 ألف نزيل، في وقت سجلت نموا في الإشغال بواقع 13.5% لتسجل 61% في الإشغال، وسجلت فنادق السعديات نموا ملحوظا في الإيرادات الفندقية بواقع 466 مليون درهم بنمو 65.8%، وارتفع معدل إقامة النزيل في فنادقها بنسبة 4.8% إلى 4.1 ليلة.

وحل السوق المحلي في المرتبة الأولى من إجمالي نزلاء جزيرة السعديات، في وقت حل السوق البريطاني في المرتبة الأولى من الأسواق الخارجية يليه السوق الألماني ثم الروسي يليه الكازاخستاني ثم السعودي.

واستقبلت الفنادق حول مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، البالغ عددها 6 فنادق بسعة 1827 غرفة، 230 ألف نزيل في 9 أشهر بنمو 12.7%، في وقت سجلت معدل اشغال 81% بنمو 13.2%،، وسجلت نموا في إجمالي الإيرادات بنسبة 28.1% بواقع 143 مليون درهم، في وقت ارتفع معدل إقامة النزيل إلى 3.1 ليلة بنمو 5.4%.

وحل السوق المحلي في المرتبة الأولى من إجمالي النزلاء، في حين اعتلى السوق الصيني المرتبة الأولى من الأسواق الخارجية يليه الهندي ثم المصري.

واستقطبت فنادق أبوظبي بالربع الثالث من العام الجاري 1.3 مليون نزيل بنمو 1.7%، في وقت سجلت معدل اشغال بواقع 69% بنمو 4%، وسجلت الايرادات الفندقية 1.1 مليار درهم بنمو 1.7%، وارتفع معدل إقامة النزيل بنسبة 5.6% إلى 2.5 ليلة.