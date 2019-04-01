أرامكو السعودية أكبر منتج للنفط في العالم 2018

قالت فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين إن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط في العالم وبفارق كبير، متفوقة على نظراء إقليميين مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركات نفط عملاقة مدرجة مثل رويال داتش شل وتوتال وبي.بي.

وقالت فيتش "أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالميا من حيث الحجم... في 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالا 11.6 مليون و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، على الترتيب، وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين مثل أدنوك وشل وتوتال وبي.بي."

كانت أرامكو السعودية قالت الأسبوع الماضي إنها ستشتري 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الثروة السيادي السعودي مقابل 69.1 مليار دولار في واحدة من أكبر الصفقات بصناعة الكيماويات العالمية.

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إنها وضعت تصنيف أرامكو السعودية عند ‭AA+‬.

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