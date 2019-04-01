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فيتش: "أرامكو" السعودية تتصدر العام بإنتاج النفط عام 2018

فيتش: "أرامكو" السعودية تتصدر العام بإنتاج النفط عام 2018
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