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أرامكو السعودية تعين أول امرأة لرئاسة مكتب خارجي

منشور 13 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 07:35
أرامكو السعودية
يأتي تعيينها قبل بدء أرامكو، الشركة الأكثر ربحية في العالم بيع أسهم في السابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني في طرح عام أولي قد يجمع بين 20 و40 مليار دولار
أبرز العناوين
مروة الخزيم ستتولى رئاسة أرامكو آسيا سنغافورة بداية من ديسمبر كانون الأول خلفا لنادر العرفج

قال مصدران مطلعان اليوم الأربعاء إن أرامكو السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، عينت أول امرأة لرئاسة مكتب خارجي.

وقال المصدران إن مروة الخزيم ستتولى رئاسة أرامكو آسيا سنغافورة بداية من ديسمبر كانون الأول خلفا لنادر العرفج.

ووفقا لحسابها على لينكد إن فإن الخزيم تشغل حاليا منصب مدير سلسلة الإمداد في شركة أرامكو للكيماويات الوحدة التابعة لأرامكو.

ويأتي تعيينها قبل بدء أرامكو، الشركة الأكثر ربحية في العالم بيع أسهم في السابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني في طرح عام أولي قد يجمع بين 20 و40 مليار دولار.

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Via SyndiGate.info


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