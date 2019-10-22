أرباح الذهب تنخفض بضغط من صعود الأسهم الآسيوية

خفت أداء الذهب إلى حد كبير اليوم إذ يتعرض لضغوط نزولية بفعل صعود الأسهم الآسيوية ترحيبا بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين أمريكا والصين لكنه تلقى دعما جراء عدم وضوح تفاصيل المفاوضات.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش لم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 1484.86 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تماسك الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1487.80 دولار للأوقية. وقال له يو تشينغ نائب وزير الخارجية الصيني اليوم إن الصين وأمريكا أحرزتا بعض التقدم في محادثاتهما التجارية. مضيفا أنه طالما احترم الجانبان بعضهما البعض فإنه ما من مشكلة لا يمكن حلها.

جاءت تصريحات له بعد يوم من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التفاؤل بشأن إبرام اتفاق بينما قال لاري كودلو مستشار البيت الأبيض إنه من الممكن سحب الرسوم المقررة على سلع صينية في ديسمبر إذا مضت المحادثات على نحو حيد.

ورحبت الأسواق بذلك ودفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للاقتراب من مستوى مرتفع قياسي أمس. كما ربح المؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 0.4 في المائة اليوم.

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بنهاية الشهر والذي قد يقدم المزيد من الدلائل بشأن التيسير النقدي.

ويقلل خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 17.58 دولار للأوقية لتواصل مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 886.63 دولار وربح البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1766.32 دولار للأوقية.