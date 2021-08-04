أرباح "تويوتا موتور" ترتفع في الربع الأول

كشفت مجموعة تويوتا موتور كورب، أكبر منتج للسيارات في اليابان اليوم، أن حجم مبيعاتها يعود للمعدل الطبيعي، أي مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي بدأ أول أبريل الماضي.

يأتي ذلك رغم استمرار بيئة الأعمال الصعبة بسبب نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية وتفشي الوباء في الدول الصاعدة.

وستواصل المجموعة تحولها إلى "شركة حركة" من خلال تحسين هيكل أرباحها والاستثمار بقوة في تكنولوجيا المستقبل.

وبلغت أرباح المجموعة القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 897.8 مليار ين، مقابل 158.8 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي لتصل أرباح السهم إلى 321.11 ين مقابل 56.87 ين خلال الفترة نفسها.

وبلغ إجمالي إيرادات المبيعات خلال الربع الأول 7.84 تريليون ين، مقابل 4.6 تريليون ين خلال العام الماضي. في حين بلغ إجمالي المبيعات 2.148 مليون سيارة.

وأبقت المجموعة على توقعاتها فيما يتعلق بنتائج العام المالي الحالي ككل، حيث تتوقع تويوتا تحقيق أرباح بمعدل 164.62 ين للسهم الواحد، وإيرادات قيمتها 30 تريليون ين. كما تتوقع استقرار حجم المبيعات من السيارات خلال العام الحالي عند نفس مستويات العام الماضي تقريبا.