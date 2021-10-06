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أرباح دانة غاز في مصر وكردستان العراق تتضاعف في عام 2021

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 10:34
أرباح دانة غاز في مصر وكردستان العراق تتضاعف في عام 2021
صلت أرباح الشركة الإجمالية لكلا الموقعين إلى 256 مليون دولار في عام 2021
أبرز العناوين
محققة زيادة بنسبة 102 في المائة.

تضاعفت أرباح شركة الغاز الطبيعي دانة غاز في مواقعها في مصر وكردستان العراق في عام 2021.

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وصلت أرباح الشركة الإجمالية لكلا الموقعين إلى 256 مليون دولار في عام 2021 محققة زيادة بنسبة 102 في المائة من 127 مليون دولار جمعتها في نفس الفترة من عام 2020.

حققت الشركة التي تتخد من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها في مواقعها في مصر 125 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وهو ما يشكل ارتفاعًا بنسبة 136 في المائة مقارنة بـ 53 مليون دولار الذي حققته في نفس الفترة من العام السابق.

كما وارتفعت حصة دانة غاز في إقليم كردستان العراق بنسبة 77٪ إلى 131 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقارنة ب 74 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

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ويشهد العالم الآن أزمة في إمدادات الغاز العالمية مما رفع الطلب على النفط.

كلمات دالة:دانة غازالغاز الطبيعي

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