ما هي أرخص وجهات العطلات الشاطئية الأوروبية في 2019؟

أرخص وجهات العطلات الشاطئية الأوروبية في 2019

تم تسمية منتجع ساحلي بلغاري كأفضل وجهة لقضاء عطلة على الشواطىء الأوروبية للبريطانيين للسنة السادسة على التوالي.

ووجد مقياس “بوست أوفيس” لتكاليف العطلات، والذي يقارن التكاليف في 20 منتجع شاطئي في أوروبا، أن الأسعار في “صني بيتش” قد انخفضت، على الرغم من تقلب الجنيه الإسترليني.

وتشمل المواقع الأخرى منخفضة التكلفة “ألغيرف” في البرتغال، ومنتجع مرمرة الشاطئي في تركيا.

ووجد البحث أن سلة من تسعة سلع أساسية – تشمل وجبات الغداء والعشاء، والمشروبات، وكريم الشمس وطارد الحشرات – في صني بيتش هي 38.86 جنيه إسترليني، أي أقل بنسبة 10.7 في المائة عن العام الماضي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتبلغ تكلفة العشاء لشخصين في صني بيتش حوالي 22 جنيه إسترليني، في حين أن وجبة الغداء لشخصين تزيد قليلاً عن 8 جنيهات إسترلينية، وسعر فنجان القهوة أقل من جنيه إسترليني واحد.

ونتيجة لذلك، فإن التكلفة الإجمالية الإجمالية للعطلة في صني بيتش، تقل عن نصف التكلفة في معظم المنتجعات الأخرى.

كما أن الأسعار في ألغيرف انخفضت بمقدار 16.2%، على الرغم من أن تكاليف العطلات أعلى بنسبة 48% من بلغاريا، وبواقع 57.45 جنيه إسترليني. ومع ذلك، فهذا المنتجع البرتغالي أرخص من 16 منتجعاً في منطقة اليورو.

وفي مرمرة، تبلغ التكلفة الإجمالية للبنود الستة 59.19 جنيه استرليني، أي بانخفاض 8.6 عن العام الماضي، في حين أن أكبر انخفاض على أساس سنوي كان في ليماسول- قبرص، وبنسبة وصلت إلى 20% في الأسعار.

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