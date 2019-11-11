أسباب ارتفاع الطلب على العملات المشفرة في الإمارات

من المقرر أن يتسارع الطلب على العملات المشفرة والأصول الرقمية بسرعة في المستقبل القريب في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث تستمر أحجام التداول العالمية لأصول التشفير في الارتفاع.

وتعتبر دولة الإمارات في طليعة الدول في اعتماد التشفير. ومع المعاملات المشفرة التي تتجاوز قيمتها 210 ملايين دولار، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً متجاوزة الولايات المتحدة.

وفي الواقع، دفعت الزيادة في أرقام المعاملات المشفرة دولة الإمارات إلى قائمة أفضل الدول التي أجرت معاملات بالعملات الرقمية في 2019.

علاوة على ذلك، كان الحماس المتزايد للعملات المشفرة في دولة الإمارات سائداً في حدث “2019 Lendit Fintech USA”، الذي تم خلاله الكشف عن إطار شامل لشركات fintech للانضمام إلى أسواق جديدة من قبل مركز دبي المالي العالمي (DIFC).



كما عمل مركز دبي المالي العالمي على تقديم ورقة إرشادية حول تبني العملات المشفرة في البلاد، والفرص المتاحة لشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، بلغ مركز دبي المالي الدولي مؤخرًا علامة بارزة في تسجيل أكثر من 100 شركة تقنية.

ويوضح هذا الرقم نموًا بلغ ثلاثة أضعاف في شركات fintech المسجلة منذ نهاية العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعًا حادًا هذا العام مع اختيار كبرى شركات fintech الإقليمية والعالمية لمركز دبي المالي العالمي باعتباره اختصاصها المفضل الذي يمكن من خلاله توسيع نطاق أعمالها في هذه المنطقة.

هذا الارتفاع المستمر في نشاط التداول داخل أسواق العملات المشفرة يسلط الضوء على المشاركة المؤسسية المتزايدة، ويرجع ذلك أساسا إلى التدفقات الواسعة النطاق من المستثمرين من المؤسسات. وليس فقط الحكومات ووكالاتها، بل وأيضًا الشركات الكبرى والمؤسسات المالية والجامعات والمستثمرون البارزون جميعهم سيساهمون برأس مالهم المؤسسي بالإضافة إلى معرفتهم وتجربتهم ومهاراتهم في عملية التشفير.

وعلى الرغم من أن سوق العملة المشفرة ظل يسير على هذا الطريق منذ فترة طويلة، إلا أن هناك شعوراً متزايداً بأن المستثمرين المؤسسيين يستعدون للتخلص من الخطوط الجانبية قبل نهاية هذا العام وبداية عام 2020، بحسب خليج تايمز.