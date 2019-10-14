أسعار الدولار ترتفع مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانا

ارتفع الدولار اليوم مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانا بعد أن أصبحوا أكثر حذرا حيال التقدم المحرز نحو إبرام اتفاق تجارة شامل بين أمريكا والصين.

وانخفض الدولار الأسبوع الماضي ونزل بشكل حاد يوم الجمعة في ظل التفاؤل حيال إمكانية التوصل لاتفاق تجارة بجانب استئناف المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن الانسحاب من التكتل مما دفع المستثمرين نحو الأصول المرتفعة المخاطر.

ونزل اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1014 دولار بينما ارتفع الدولار مقابل سلة عملات 0.2 في المائة مع وصول مؤشره إلى 98.517 لكن العملة الأمريكية نزلت مقابل الين الياباني. ويعتبر الين عملة ملاذ آمن ويشير تعافيه السريع من أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر الذي لامسه يوم الجمعة إلى قلق المستثمرين حيال التفاؤل بشأن اتفاق التجارة اليوم الاثنين. وكان الين مرتفعا 0.2 في المائة في أحدث التعاملات إلى 108.25.