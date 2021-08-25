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أسعار الذهب اليوم في الإمارات ينخفض عن 1,800 دولار، وعيار 24 يصل 217.25 درهم

منشور 25 آب / أغسطس 2021 - 10:40
أسعار الذهب اليوم في الإمارات ينخفض عن 1,800 دولار، وعيار 24 يصل 217.25 درهم
وانخفض سعر الذهب الفوري في دبي بنسبة 0.42 بالمئة إلى 1,794.47 دولارًا للأوقية.
أبرز العناوين
جرام الذهب عيار 21 اليوم يتداول اليوم بسعر 204.25 درهم.

انخفضت أسعار الذهب في الإمارات اليوم لتخسر بعض المكاسب التي حققتها حيث تتداولت تحت حاجز 1,800 دولار.

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سعر الذهب في دبي، الإمارات

وانخفض سعر الذهب الفوري في دبي بنسبة 0.42 بالمئة إلى 1,794.47 دولارًا للأوقية.

أما الذهب من عيار 24 هبط إلى حوالي 217.25 درهم.

جرام الذهب عيار 21 اليوم يتداول اليوم بسعر 204.25 درهم.

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ولا يزال المحللون والمستثمرون يتطلعون بلهفة إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المنتظر  لتحديد التوجيهات الجديدة للبنك المركزي الأمريكي.

كلمات دالة:أسعار الذهبتراجع أسعار الذهب

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