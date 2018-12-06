أسعار الذهب تتراجع بفعل جني الأرباح وصعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب الخميس 6 ديسمبر في معاملات داخل نطاق ضيق مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح بينما ارتفع الدولار، ونزل البلاديوم عن مستوى قياسي مرتفع سجله الجلسة السابقة.



وتراجع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1235.57 دولار للأونصة في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1240.8 دولار للأونصة.

ونزل البلاديوم 2.3% في المعاملات الفورية إلى 1215.43 دولار للأونصة، ليظل يحوم قرب مستواه القياسي المرتفع الذي سجله خلال الجلسة السابقة.



وانخفضت الفضة 0.9% إلى 14.37 دولار للأوقية، في حين واصل البلاتين خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ليهبط 1.4% إلى 789.24 دولار للأونصة.

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