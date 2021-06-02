أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في حوالي خمسة أشهر التي سجلتها في وقت سابق أمس الثلاثاء، مع تضرر جاذبية المعدن النفيس من بيانات قوية لنشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.47 بالمئة إلى 1899.00 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير عند 1916.40 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة الأمريكية للذهب وسجلت عند التسوية 1905 دولارات للأوقية.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق في (بلو لاين فيوتشرز) في شيكاغو "الذهب تلقى انتكاسة صغيرة مع مواصلة الأسهم الأمريكية صعودها القوي وبدء عوائد سندات الخزانة في الارتفاع... وبيانات أفضل من المتوقع لقطاع التصنيع".

وأضاف أن المستثمرين ربما يعتقدون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفف السياسة النقدية بأسرع من المتوقع.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، وهو ما يزيد التكلفة المحتملة للاحتفاظ بالذهب.

وسجلت الأسهم العالمية مستوى قياسيا مرتفعا مع تجاهل الأسواق مخاوف إزاء تزايد التضخم.

لكن الذهب لقي دعما من هبوط الدولار الأمريكي أمام منافسيه الرئيسيين، وهو ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات اقتصادية أمريكية مهمة أبرزها أرقام الوظائف التي ستصدر يوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.58 بالمئة 27.89 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 1.2 بالمئةإلى 2863.10 دولار، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1193.60 دولار.