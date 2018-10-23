أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الأسهم الآسيوية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الأسهم الآسيوية لتدعم جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف من عدم التيقن بشأن الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي ومتاعب الميزانية الإيطالية.

وفي الساعة 0743 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.8 بالمئة إلى 1231.40 دولار للأوقية (الأونصة). وفي 15 أكتوبر، لامس المعدن أعلى مستوى منذ 26 يوليو عند 1233.26 دولار.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.8 بالمئة لتسجل 1234.50 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1134.70 دولار بعد تسجيل أعلى مستوياته في تسعة أشهر عند 1135.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد المعدن نحو أربعة بالمئة، أمس الإثنين، مع تخوف المستثمرين من أثر أي عقوبات جديدة على روسيا، المنتج الرئيسي للمعدن، حسبما ذكر محللو ايه.ان.زد في مذكرة بحثية.

وقالوا "خطط الولايات المتحدة للانسحاب من معاهدة أسلحة نووية مع روسيا قد تؤثر في نهاية المطاف على مبيعات البلاديوم في وقت تعاني السوق فيه من شح شديد في المعروض."

وزادت الفضة 0.5 بالمئة إلى 14.68 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة مسجلاً 825.60 دولار للأوقية.







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