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أسعار الذهب تستقر مع تقلص تأثير توقعات رفع الفائدة أمام مخاوف الحرب التجارية

أسعار الذهب تستقر مع تقلص تأثير توقعات رفع الفائدة أمام مخاوف الحرب التجارية
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