أسعار الذهب تستقر مع تقلص تأثير توقعات رفع الفائدة أمام مخاوف الحرب التجارية

تداولت أسعار الذهب ضمن نطاق ضيق اليوم الاثنين في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر تقريبا عند 1293.23 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أدنى مستوى منذ 23 مايو أيار عند 1289.12 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.2% إلى 1297.20 دولار للأونصة.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وعبر وزراء مالية من اوثق الدول الحليفة للولايات المتحدة عن غضبهم بشأن رسوم فرضتها إدارة ترامب على واردات المعادن يوم السبت، واختتموا اجتماعا استمر ثلاثة أيام بتوجيه توبيخ قاس لواشنطن ما ينذر بمواجهة حامية في قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع في كيبيك بكندا.

وتسارع نمو الوظائف الأمريكية في مايو أيار وانخفض معدل البطالة إلى 3.8% وهو أدنى مستوى في 18 عاما مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 16.43 دولار للأونصة.

وانخفض البلاتين 0.2% إلى 901.40 دولار للأونصة.

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