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أسعار الذهب تستقر عند 1298 دولارا للأوقية مع تجدد التوترات التجارية

أسعار الذهب تستقر عند 1298 دولارا للأوقية مع تجدد التوترات التجارية
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